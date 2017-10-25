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Руслан Корян: у СКА хороший расклад в Кубке, но против клубов ФНЛ на выезде будет непросто

Нападающий "СКА-Хабаровска" Руслан Корян, сделавший две голевые передачи в матче 1/8 финала Кубка России с петербургским "Динамо" (2:0), похвалил бело-голубых, а также рассказал, за счет чего армейцы добавили после перерыва.

– Показалось, что в первом тайме СКА недооценил клуб ФНЛ. Это так?

– Недооценки не было. Здесь два фактора. Погода была тяжелая, ветер – это раз. Я, например, в Хабаровске вообще месяц не играл. Ну, и "Динамо" надо отдать должное, интересная команда, понравилась. Правда, во втором тайме гости подустали, у них пошли разрывы, чем мы воспользовались. Наверное, соперникам опыта не хватило: они нечасто летают на Дальний Восток. Мы же наоборот прибавили в движении. Хотя моменты создавали и до перерыва.

– Из игроков "Динамо" кто-то мог бы выступать на уровне РФПЛ?

– Не хочется кого-то выделять, там много интересных ребят. Тот же вратарь Генералов здорово сыграл – все, что мог, взял, вытащив в том числе мой удар.

– До финала в вашей половине сетки только два клуба премьер-лиги – "Ростов" и "Амкар", которые сегодня сыграют между собой…

– Расклад хороший, но загадывать не хочется. Понятно, что против клубов премьер-лиги играть тяжелее, чем против команд ФНЛ, хотя и против тех в гостях придется непросто – шансы будут равны.

– В ? финала кого предпочитаете – "Шинник" или "Олимпиец"?

– Предпочитаю сыграть дома.

Добавим, что в случае прохода "Шинника" хабаровчане примут его дома, а, если победит "Олимпиец", то хозяина поля определит жребий.

"Матч ТВ"
Теги: Корян СКА-Хабаровск Динамо СПБ
Сегодня, 17:14
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