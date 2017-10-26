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Курбан Бердыев: у игроков "Рубина" есть боязнь забить, но это пройдет

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев на пресс-конференции подвел итоги матча 1/8 финала Кубка России с самарскими "Крыльями Советов" (1:2).

— К сожалению, если в чемпионате можно исправить ситуацию, то в Кубке уже не сможем. Жалко, что вылетаем, хотя по игре. Главная проблема – реализация.

— Есть понимание, почему у "Рубина" есть сложности с креативом? Этим составом можно ситуацию поправить без трансферов?

— Думаю, да. Мы работаем неплохо, есть понимание того, что хотим. Реализация. У нас моментов в каждой игре немало. Будем забивать, все будет нормально.

— До игры с "Динамо" вы говорили, что в Кубке России будет ротация. В итоге изменили только линию защиты, откуда как раз и пришли голы. Не кажется это решение ошибочным?

— Нет, не кажется, потому что в первом тайме немного выпадал Набиуллин, в атаке не было активности с левого фланга. Во втором тайме эта активность появилась. Тройку нападения хотели поставить другую, но пара нападающий неплохо сыграла концовку предыдущего матча.

— Есть понимание, сколько времени потребуется, чтобы команда показывала то, что вы хотите?

— Думаю, в ближайшие туры. Уверенность есть.

— Складывается впечатление, что игроки боятся ошибиться, взять игру на себя. Почему, на ваш взгляд?

— Как раз желание победить, двигаться оно есть. Боязнь реализации, забить есть, но это пройдет, я уверен. Дай бог, все нормально будет.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Бердыев Рубин Крылья Советов
Сегодня, 00:48
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№1 Написал: golden Axe (Сегодня, 01:12) #
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Болеет за:
«Спартак»
Боязнь реализации, забить есть, но это пройдет, я уверен

боязнь забить это и характеризует автобусных тренеров,если все заточено на автобус,с чего они будут забивать?они скоро вообще забудут что нужно еще к чужим воротам подходить,с таким составом играть в такой футбол это уже болезнь
Регистрация: 1.02.2017
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