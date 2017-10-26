Курбан Бердыев: у игроков "Рубина" есть боязнь забить, но это пройдет

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев на пресс-конференции подвел итоги матча 1/8 финала Кубка России с самарскими "Крыльями Советов" (1:2).— К сожалению, если в чемпионате можно исправить ситуацию, то в Кубке уже не сможем. Жалко, что вылетаем, хотя по игре. Главная проблема – реализация.— Думаю, да. Мы работаем неплохо, есть понимание того, что хотим. Реализация. У нас моментов в каждой игре немало. Будем забивать, все будет нормально.— Нет, не кажется, потому что в первом тайме немного выпадал Набиуллин, в атаке не было активности с левого фланга. Во втором тайме эта активность появилась. Тройку нападения хотели поставить другую, но пара нападающий неплохо сыграла концовку предыдущего матча.— Думаю, в ближайшие туры. Уверенность есть.— Как раз желание победить, двигаться оно есть. Боязнь реализации, забить есть, но это пройдет, я уверен. Дай бог, все нормально будет.