Трибуны стадиона "Санкт-Петербург" получили новые названия.На матчах Премьер-лиги центральные трибуны главной арены Петербурга будут носить названия "1xBET трибуна А" и "Россия трибуна С".Глобальные партнеры клуба АК "Россия" и "1xBET" получили право не только интегрировать бренд в названия трибун, но и визуализировать фирменный стиль в системе навигации арены, подтрибунных помещениях, на билетах и абонементах, а также проводить развлекательные мероприятия и промо-акции для болельщиков.Партнерские соглашения на названия трибун предполагают поэтапное внедрение визуальных носителей и дизайнерских решений: первые изменения коснутся билетов, абонементов и подтрибунных помещений стадиона "Санкт-Петербург", что сделает пребывание на матче более интересным и комфортным для зрителей, вовлекая их в совместные спонсорские программы клуба и его партнеров.