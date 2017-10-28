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Максим Беляев: постепенно набираем обороты, посмотрим, что будет дальше

Защитник "Арсенала" Максим Беляев прокомментировал победу над ЦСКА (1:0).

"Насколько я понимаю, это наша первая, историческая победа над ЦСКА, и она важна со всех точек зрения, в первую очередь, с турнирной. Не знаю, на каком месте мы сейчас окажемся, но очки нас греют. Конечно, красная карточка, полученная Кучаевым, помогла нам в этом матче. Мы всегда злые. Всё делаем шаг за шагом, постепенно набираем обороты, посмотрим, что будет дальше", - цитирует Беляева "Спорт-Экспресс".
Теги: Беляев Арсенал Тула ЦСКА
Сегодня, 00:10
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