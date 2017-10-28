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Евгений Макеев: игроки "Ростова" довольны результатом матча против "Спартака"

Все клубы Российской футбольной премьер-лиги испытывают трудности в выездных матчах против "Ростова". Об этом ТАСС рассказал защитник ростовской команды Евгений Макеев.

"Игроки "Ростова" довольны результатом матча против "Спартака". Мы хорошо начали игру, но в середине первого тайма допустили несколько провалов и пропустили голы. Хорошо, что во второй половине игры нам удалось избежать ошибок.

Как удалось восстановится после тяжелой кубковой игры? Ребята отдавали все силы на поле, но и "Спартаку" не было легко, так как они играют в трех разных турнирах", - сказал Макеев.

"Конечно, я играл этот матч с особенными чувствами, еще недавно я был частью "Спартака", общаюсь со многими ребятами, был рад встрече со всеми. "Спартак" всегда тяжело играет в "Ростове"? Не могу сказать, с чем конкретно это связано, любой команде сложно играть на нашем стадионе. До игры против "Спартака" мы также провели несколько хороших матчей", - отметил игрок.
Теги: Макеев Спартак Ростов
Сегодня, 22:54
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№1 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 23:02) #
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Болеет за:
«Спартак»
игроки "Ростова" довольны результатом матча против "Спартака"
а также игроки СКА, Амкара, Анжи Уфы Динамо Особенно ТОСНО. ОСОБАЯ благодрность за последние минуты от ЦСКА, Локо.
Регистрация: 2.08.2010
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