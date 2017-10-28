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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Евгений Макеев: игроки "Ростова" довольны результатом матча против "Спартака"
Все клубы Российской футбольной премьер-лиги испытывают трудности в выездных матчах против "Ростова". Об этом ТАСС рассказал защитник ростовской команды Евгений Макеев.
"Игроки "Ростова" довольны результатом матча против "Спартака". Мы хорошо начали игру, но в середине первого тайма допустили несколько провалов и пропустили голы. Хорошо, что во второй половине игры нам удалось избежать ошибок.
Как удалось восстановится после тяжелой кубковой игры? Ребята отдавали все силы на поле, но и "Спартаку" не было легко, так как они играют в трех разных турнирах", - сказал Макеев.
"Конечно, я играл этот матч с особенными чувствами, еще недавно я был частью "Спартака", общаюсь со многими ребятами, был рад встрече со всеми. "Спартак" всегда тяжело играет в "Ростове"? Не могу сказать, с чем конкретно это связано, любой команде сложно играть на нашем стадионе. До игры против "Спартака" мы также провели несколько хороших матчей", - отметил игрок.
"Игроки "Ростова" довольны результатом матча против "Спартака". Мы хорошо начали игру, но в середине первого тайма допустили несколько провалов и пропустили голы. Хорошо, что во второй половине игры нам удалось избежать ошибок.
Как удалось восстановится после тяжелой кубковой игры? Ребята отдавали все силы на поле, но и "Спартаку" не было легко, так как они играют в трех разных турнирах", - сказал Макеев.
"Конечно, я играл этот матч с особенными чувствами, еще недавно я был частью "Спартака", общаюсь со многими ребятами, был рад встрече со всеми. "Спартак" всегда тяжело играет в "Ростове"? Не могу сказать, с чем конкретно это связано, любой команде сложно играть на нашем стадионе. До игры против "Спартака" мы также провели несколько хороших матчей", - отметил игрок.
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