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Марио Фернандес: честно говоря, я вообще ничего не понял из того, что говорил Манчини

Защитник ЦСКА Марио Фернандес прокомментировал стычку с главным тренером "Зенита" Роберто Манчини во время матча 14-го тура чемпионата России.

"Что случилось у меня с Роберто Манчини по ходу первого тайма матча с "Зенитом"? Сначала был игровой эпизод, я сделал подкат и сыграл в мяч. Судья не определил нарушения правил, но боковой поднял флаг, мол, был фол. Я пошел к лайнсмену протестовать, это увидел Манчини и набросился на меня. Мы повздорили. Честно говоря, я вообще ничего не понял из того, что он говорил. Подозреваю, что и тренер "Зенита" не понял моих слов. В целом, повторю, это игровой эпизод. Вы же знаете, что в жизни я спокойный человек", – цитирует Фернандеса Bobsoccer.
Теги: Фернандес Манчини Зенит ЦСКА
Сегодня, 00:44
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№1 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 00:46) #
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Болеет за:
«Зенит»
Я пошел к лайнсмену протестовать, это увидел Манчини и набросился на меня.

вот наглая мартышка ***т и не краснеет.


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у подписи творческий кризис
Регистрация: 23.05.2007
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