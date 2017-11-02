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Казбек Хаджиев: на пост наставника "Ахмата" СМИ называют всех свободных тренеров в мире

Пресс-атташе "Ахмата" Казбек Хаджиев сообщил, что в настоящее время грозненскую команду к предстоящим матчам готовит Михаил Галактионов, который ранее был назначен исполняющим обязанности главного тренера.

"В последние дни СМИ в качестве потенциального главного тренера нашей команды называют имена, кажется, всех свободных тренеров в мире. Конечно, всё это является неправдой, как и то, что клуб контактировал с одним из бразильских тренеров. Команду тренирует и готовит Михаил Галактионов, назначенный исполняющим обязанности главного тренера", - цитирует Хаджиева "Чемпионат.сом".
Теги: Ахмат
Сегодня, 16:46
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