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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Казбек Хаджиев: на пост наставника "Ахмата" СМИ называют всех свободных тренеров в мире
Пресс-атташе "Ахмата" Казбек Хаджиев сообщил, что в настоящее время грозненскую команду к предстоящим матчам готовит Михаил Галактионов, который ранее был назначен исполняющим обязанности главного тренера.
"В последние дни СМИ в качестве потенциального главного тренера нашей команды называют имена, кажется, всех свободных тренеров в мире. Конечно, всё это является неправдой, как и то, что клуб контактировал с одним из бразильских тренеров. Команду тренирует и готовит Михаил Галактионов, назначенный исполняющим обязанности главного тренера", - цитирует Хаджиева "Чемпионат.сом".
"В последние дни СМИ в качестве потенциального главного тренера нашей команды называют имена, кажется, всех свободных тренеров в мире. Конечно, всё это является неправдой, как и то, что клуб контактировал с одним из бразильских тренеров. Команду тренирует и готовит Михаил Галактионов, назначенный исполняющим обязанности главного тренера", - цитирует Хаджиева "Чемпионат.сом".
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