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Егор Титов: СКА не тот соперник, по которому можно сейчас проверять, закончились ли проблемы "Краснодара"

Бывший футболист "Спартака" Егор Титов поделился ожиданиями от матча 16=го тура чемпионата России "Тосно" — "Краснодар".

"Краснодар" наконец-то прервал свою серию неудач, когда команда проигрывала всем подряд и не забивала. Но хочу сказать, что "СКА-Хабаровск" не тот соперник, по которому можно сейчас проверять, закончились ли проблемы "Краснодара". Слабо хабаровчане выглядели, многое позволяли краснодарцам. Поэтому не стоит удивляться уверенной победе команды Шалимова. Матч с "Тосно" уже будет хорошей проверкой. Тосненцы полностью освоились в Премьер-лиге, никого не боятся. Правда, порой на выезде "Тосно" играть даже проще. С другой стороны для "Тосно" почти все матчи гостевые. Играют они в Петербурге, где мощной поддержки у команды Парфёнова нет. Мне всё-таки кажется, что "Краснодар" должен победить. Квалификация исполнителей у него более серьёзная. В то же время "Тосно" способен забить. У него хорошая атака, у "Краснодара" в обороне зачастую много ошибок. Так что ставлю на победу гостей, но забьют обе команды", — цитирует Титова "Рейтинг букмекеров".
Теги: Титов Тосно Краснодар
Сегодня, 16:09
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