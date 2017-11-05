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Виктор Гончаренко: всё равно найдут оправдания, чтобы Карасёв и дальше судил

Главный тренер Виктор Гончаренко прокомментировал удаление Хетага Хосонова в матче 12-го тура РФПЛ с "Локомотивом" (2:2), а также отметил, что ожидал подобного судейства.

"После отраженного Акинфеевым пенальти казалось, что мы доведем матч до победы. Не смогли при вводе мяча из аута разобраться, и легко соперник вышел в контратаку. Такие матчи нравятся болельщикам и сжигают нервы у тренеров. Если бы не удаление, мы могли бы выиграть. Игра проходила под нашим контролем. Можно было предположить, что после матча в Туле таким образом будет вести себя рефери. К сожалению, это так, надо это признать. Мы говорим о том, что должны воспитывать молодых футболистов, должны зарабатывать рейтинговые очки. Тем не менее, у нас Кучаев сидит на трибуне, хотя мог бы сыграть, и Хосонов пропустит следующий матч из-за удаления. Но оправдания этому все равно найдут, чтобы рефери и дальше судил. Когда главный судья (Сергей Карасев - прим.) показывает, что фола не было, лайнсмен подсказывает другое, хотя они находились на одинаковой дистанции, возмущению нет предела, особенно после такого удаления", – сказал Гончаренко в эфире "Матч ТВ".
Теги: Гончаренко ЦСКА Локомотив Карасев
Сегодня, 18:51
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25
(1)
№25 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 19:45) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: styh
Цитата: imaginary
надеюсь Гончаренко впаяют дисквал на пару матчей

Не мешало бы.


И Вернблума не мешало бы
Регистрация: 14.04.2008
№24 Написал: нетрал (Сегодня, 19:38) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: pfkegjbl 2

За фол последней надежды. Игрок выходи 1 на 1 с вратарем, его сбивают

не... тут надо было ногу сломать .а так не канает!
Регистрация: 26.04.2017
№23 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 19:38) #
  • +1
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: imaginary
надеюсь Гончаренко впаяют дисквал на пару матчей

Не мешало бы.


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ФК Локомотив 36635.
Люди как свечи....Одни горят, другие в жо....... у.
Регистрация: 27.12.2008
№22 Написал: Corner планета Земля (Сегодня, 19:37) #
  • +1
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Болеет за:
«Ростов»
Карась не справился. Но матч был огонь. Поболе бы таких
Регистрация: 21.05.2016
№21 Написал: Dragon (Сегодня, 19:36) #
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Болеет за:
«Ювентус»
Цитата: ВИКНИКСОР
Витя!Карась конечно козел, но ты объясни своему шведу, что он гнида конченная.на него Сереги Горлуковича нет, чтобы научил играть.

когда нибудь копыта отшибут и как рукой снимет грубость
Регистрация: 28.02.2017
№20 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 19:31) #
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Болеет за:
ЦСКА
Не конкретно про матч, про всё наше судейство: где адекватность? Показал Хосонову вторую ж.к. в моменте, где не было ни грубости, ни срыва атаки, ни травмы пострадавшего. Он и первую получил в таком моменте, где вообще свистят не всегда.
И в том же матче я увидел много других фолов, либо вообще пропущенными вниманием, либо "свистнутые", но без карточки, хотя многие фолы требовали даже не жёлтую, а и покруче... Повторюсь, в обе стороны такие моменты. Зачем нам судьи, которые дают трёху общего режима крестьянину за мешок картошки и при том дающего десять лет условно за вымогательство в фонд на сумму 21 млрд. баксов бывшему министру юстиции. ? Ну ведь напрашивается аналогия! Как им можно верить, как можно играть по правилам таким, которые применимы для одних и лишь условны для других?


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016
№19 Написал: pfkegjbl 2 Мценск (Сегодня, 19:30) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Nevalyashka Nevalyashka
Цитата: acuk
Красная карточка по делу. Вернблуму и Васину тоже мог дать, зассал просто. Да и самому Гончаренко мог красную показать, сильно бы никто не удивился. Дикий белорус какой-то


Ну-ка,, а Васину за что?)

За фол последней надежды. Игрок выходи 1 на 1 с вратарем, его сбивают.
Хотя там правила менять хотели. Я уже не помню. Нужно разъяснения от спецов.


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Never cared for what they do
Never cared for what they know
But I know (с) Metallica
Регистрация: 3.05.2012
№18 Написал: Dragon (Сегодня, 19:28) #
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Болеет за:
«Ювентус»
бульбаш педальный,там еще нужно было ублюдка шведского удалять
Регистрация: 28.02.2017
№17 Написал: dryhnozaurus (Сегодня, 19:27) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: player
Прав Гончаренко.В прошлом матче штрафной назначить без второй желтой Кучаеву было законно. Таких стыков без желтых в любом матче туева хуча. Но судье всегда проще все списать на горячность молодых.

то, что они молодые - не дает им права зарабатывать две желтых без удаления. Гончаренко зря умолчал о том, что за наезд на Карасева в ситуации с удалением - у Вернблума уже должна быть желтая карточка(вспомни матч с Уралом) - следовательно за отмашку с Мироном(где прямая красная) он один фиг должен был схлопотать красную. С Васиным - ну нет, я не согласен, что красную, двойное наказание это плохо, к тому же Фарфан мог закочумать, дальше б его накрыли. Да и прихват был не совсем акцентированный. Вот Березу пожалели - так как за срыв атаки в самом начале у него уже желтая была. Так что Карасев должен был показать минимум две(минимум), а по желанию еще 2 - так что единственные, кто могут сказать "спасибо" Карасеву - это кони. Мы можем сказать спасибо, что нас по крайней мере за работу с судьями обвинить не в чем, а то находятся идиоты
Регистрация: 12.06.2016
№16 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 19:20) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Он попутал? Гнилер по голове не погладит, за критику единственного преданного судьишки?


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1:5 - так выглядит тяжёлый рынок
Регистрация: 8.09.2008
№15 Написал: player (Сегодня, 19:16) #
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
Прав Гончаренко.В прошлом матче штрафной назначить без второй желтой Кучаеву было законно. Таких стыков без желтых в любом матче туева хуча. Но судье всегда проще все списать на горячность молодых.
Регистрация: 11.12.2016
№14 Написал: Nevalyashka Nevalyashka (Сегодня, 19:13) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Реал»
Цитата: acuk
Красная карточка по делу. Вернблуму и Васину тоже мог дать, зассал просто. Да и самому Гончаренко мог красную показать, сильно бы никто не удивился. Дикий белорус какой-то


Ну-ка,, а Васину за что?)
Регистрация: 31.03.2015
№13 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 19:07) #
  • 0
  •  (10)

Витя!Карась конечно козел, но ты объясни своему шведу, что он гнида конченная.на него Сереги Горлуковича нет, чтобы научил играть.
Регистрация: 26.08.2010
№12 Написал: vikkor Tambov (Сегодня, 19:07) #
  • -4
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Удаление абсолютно по делу! Жаль что белорус быстро обыдлился...


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За Спартак с 1961 года
Регистрация: 6.04.2010
№11 Написал: Викторис (Сегодня, 19:06) #
  • -6
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Учитель нытик ушел - ученик нытик остался
Регистрация: 8.04.2017
№10 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 19:05) #
  • +5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: acuk
Красная карточка по делу. Вернблуму и Васину тоже мог дать, зассал просто. Да и самому Гончаренко мог красную показать, сильно бы никто не удивился. Дикий белорус какой-то

Он не дикий)Просто нервы на пределе)Играть некем,молодежь проваливается,атака почти не забивает,в обороне Васин чудит.Вот и стал психовать.Наверняка и ночами плохо спит.


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Чем такси отличается от Спартака? В такси влезет четыре,а в Спартак ПЯТЬ!!!)))
Регистрация: 25.03.2015
№9 Написал: Шмайхель (Сегодня, 19:01) #
  • +10
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
Виктор Гончаренко: всё равно найдут оправдания, чтобы Карасёв и дальше судил
Белорусу не стоит терять лицо , ибо Карасёв сегодня отнёсся к коням более чем лояльно , т.к. удалений в их составе должно быть больше чем одно.


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От "газпрома",в ЛЧ ,как обычно лишь рекламные щиты.
Регистрация: 24.04.2017
№8 Написал: нетрал (Сегодня, 19:01) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
судейская мафия ...круговая порука!
Регистрация: 26.04.2017
№7 Написал: imaginary (Сегодня, 19:00) #
  • +5
  •  (13)
online
Болеет за:
«Краснодар»
надеюсь Гончаренко впаяют дисквал на пару матчей
Регистрация: 7.02.2010
№6 Написал: acuk Санкт-Петербург (Сегодня, 19:00) #
  • +8
  •  (14)
Болеет за:
«Зенит»
Красная карточка по делу. Вернблуму и Васину тоже мог дать, зассал просто. Да и самому Гончаренко мог красную показать, сильно бы никто не удивился. Дикий белорус какой-то
Регистрация: 30.07.2009
№5 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 19:00) #
  • +9
  •  (13)
online
Болеет за:
«Зенит»
он в своём уме? должен сказать спасибо карасю что 3 не удалил. а ведь должен был удалять


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у подписи творческий кризис
Регистрация: 23.05.2007
№4 Написал: Кузбасс Кемерово (Сегодня, 18:57) #
  • -2
  •  (12)
Болеет за:
«Локомотив»
нытик


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Не нравится Сёмин-всегда можно поболеть за онжи.
Регистрация: 14.01.2011
№3 Написал: попа жопа (Сегодня, 18:57) #
  • -3
  •  (5)

по делу ну а Хосонов -это бред втакой игре лучше бы васю в защиту добавил в концовке stuck_out_tongue_winking_eye
Регистрация: 21.10.2017
№2 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 18:56) #
  • +8
  •  (18)
Болеет за:
«Локомотив»
Т.е. по мнению Гончаренко молодым надо прощать фолы? Лучше бы лично сказал спасибо Карасеву, что красная была лишь одна. Ну а то что судья и лайнсмен показывают разное - так на то и бегают лайнсмены, чтобы показывать судье то, что он не увидел или не мог увидеть
Регистрация: 23.03.2016
№1 Написал: alx64 (Сегодня, 18:52) #
  • -12
  •  (18)

карась говно!!!!!!!!!!!!!!куплин зщенитом чмошник!!!!!!!!!!!!!!!!!!гавно оно и вафрике тварь!!!!!!!!!!!!!
Регистрация: 2.09.2016
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