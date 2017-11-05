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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Константин Савичев: надо набирать очки в каждом матче, выходить как на последний бой, но чего-то у нас не хватает (1)
Виктор Гончаренко: всё равно найдут оправдания, чтобы Карасёв и дальше судил
Главный тренер Виктор Гончаренко прокомментировал удаление Хетага Хосонова в матче 12-го тура РФПЛ с "Локомотивом" (2:2), а также отметил, что ожидал подобного судейства.
"После отраженного Акинфеевым пенальти казалось, что мы доведем матч до победы. Не смогли при вводе мяча из аута разобраться, и легко соперник вышел в контратаку. Такие матчи нравятся болельщикам и сжигают нервы у тренеров. Если бы не удаление, мы могли бы выиграть. Игра проходила под нашим контролем. Можно было предположить, что после матча в Туле таким образом будет вести себя рефери. К сожалению, это так, надо это признать. Мы говорим о том, что должны воспитывать молодых футболистов, должны зарабатывать рейтинговые очки. Тем не менее, у нас Кучаев сидит на трибуне, хотя мог бы сыграть, и Хосонов пропустит следующий матч из-за удаления. Но оправдания этому все равно найдут, чтобы рефери и дальше судил. Когда главный судья (Сергей Карасев - прим.) показывает, что фола не было, лайнсмен подсказывает другое, хотя они находились на одинаковой дистанции, возмущению нет предела, особенно после такого удаления", – сказал Гончаренко в эфире "Матч ТВ".
"После отраженного Акинфеевым пенальти казалось, что мы доведем матч до победы. Не смогли при вводе мяча из аута разобраться, и легко соперник вышел в контратаку. Такие матчи нравятся болельщикам и сжигают нервы у тренеров. Если бы не удаление, мы могли бы выиграть. Игра проходила под нашим контролем. Можно было предположить, что после матча в Туле таким образом будет вести себя рефери. К сожалению, это так, надо это признать. Мы говорим о том, что должны воспитывать молодых футболистов, должны зарабатывать рейтинговые очки. Тем не менее, у нас Кучаев сидит на трибуне, хотя мог бы сыграть, и Хосонов пропустит следующий матч из-за удаления. Но оправдания этому все равно найдут, чтобы рефери и дальше судил. Когда главный судья (Сергей Карасев - прим.) показывает, что фола не было, лайнсмен подсказывает другое, хотя они находились на одинаковой дистанции, возмущению нет предела, особенно после такого удаления", – сказал Гончаренко в эфире "Матч ТВ".
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