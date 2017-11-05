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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Анатолий Мещеряков: "Локомотив" попал в эмоциональную яму
Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков после матча 16-го тура чемпионата России против ЦСКА (2:2) отдал должное армейцам, которые "бились на каждом участке поля".
"Думаю, всем зрителям понравился матч. Был внутренний нерв игры. Мы играли не просто с достойным, а очень сильным соперником. У нас были отдельные ошибки, которые привели к голам в наши ворота. Будем над ними работать. Все у нас впереди, у ребят горят глаза. С точки зрения физической готовности все хорошо. Надо реализовывать свои моменты, и все будет хорошо.
Так же надо отдать должное футболистам ЦСКА, они бились с полной самоотдачей на каждом участке поля. Нам чуть-чуть не повезло. Сейчас небольшой перерыв позволит восстановить силы. "Локомотив" попал в некую эмоциональную яму. Все еще впереди", - цитирует Мещерякова "Спорт-Экспресс".
"Думаю, всем зрителям понравился матч. Был внутренний нерв игры. Мы играли не просто с достойным, а очень сильным соперником. У нас были отдельные ошибки, которые привели к голам в наши ворота. Будем над ними работать. Все у нас впереди, у ребят горят глаза. С точки зрения физической готовности все хорошо. Надо реализовывать свои моменты, и все будет хорошо.
Так же надо отдать должное футболистам ЦСКА, они бились с полной самоотдачей на каждом участке поля. Нам чуть-чуть не повезло. Сейчас небольшой перерыв позволит восстановить силы. "Локомотив" попал в некую эмоциональную яму. Все еще впереди", - цитирует Мещерякова "Спорт-Экспресс".
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