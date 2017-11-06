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Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Заурбек Плиев сменил номер в игре с "Ростовом" с разрешения судьи
Защитник "АхматА" Заурбек Плиев играл в матче чемпионата России против "Ростова" (1:0) в двух футболках с разными номерами после разрешения главного арбитра, pаявил руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский.
Во время матча 16-го тура чемпионата России, который состоялся в субботу, Плиев вышел на поле сначала в футболке с третьим номером, затем во втором тайме сменил ее на майку с пятым номером. Арбитр встречи Владимир Сельдяков не посчитал этот эпизод нарушением правил.
"Нет никакой ошибки бригады арбитров в этой ситуации. У футболиста "Ахмата" Плиева, игравшего в первом тайме под номером три, оказалась разорванной футболка, в которой он не мог бы выйти на поле во второй половине игры. В перерыве матча она, естественно, была заменена на другую, но под номером пять, так как футболки под номером три в команде не оказалось.
"В соответствии с разъяснениями международных судейских структур по подобным ситуациям, если у команды не оказалось новой футболки с номером этого игрока вместо пришедшей в негодность, а есть чистая футболка с другим номером или даже без номера, то судья разрешает этому игроку надеть ее. Но после завершения игры в протокол должна быть внесена запись о возникшей ситуации.
При этом хочу пояснить, что правила игры являются законом, а регламент соревнования - подзаконным актом, и потому правила в подобных ситуациях главенствуют. О ситуации знала не только вся бригада судей, но и инспектор матча Николай Иванов. Они полностью контролировали ситуацию и координировали ее вместе с официальными лицами клуба "Ахмат" в перерыве. Необходимая запись сделана не в протоколе игры, а в рапорте инспектора, так как использовался электронный бланк протокола, где внести ее оказалось проблематично по техническим причинам", - цитирует Будогосского ТАСС.
Во время матча 16-го тура чемпионата России, который состоялся в субботу, Плиев вышел на поле сначала в футболке с третьим номером, затем во втором тайме сменил ее на майку с пятым номером. Арбитр встречи Владимир Сельдяков не посчитал этот эпизод нарушением правил.
"Нет никакой ошибки бригады арбитров в этой ситуации. У футболиста "Ахмата" Плиева, игравшего в первом тайме под номером три, оказалась разорванной футболка, в которой он не мог бы выйти на поле во второй половине игры. В перерыве матча она, естественно, была заменена на другую, но под номером пять, так как футболки под номером три в команде не оказалось.
"В соответствии с разъяснениями международных судейских структур по подобным ситуациям, если у команды не оказалось новой футболки с номером этого игрока вместо пришедшей в негодность, а есть чистая футболка с другим номером или даже без номера, то судья разрешает этому игроку надеть ее. Но после завершения игры в протокол должна быть внесена запись о возникшей ситуации.
При этом хочу пояснить, что правила игры являются законом, а регламент соревнования - подзаконным актом, и потому правила в подобных ситуациях главенствуют. О ситуации знала не только вся бригада судей, но и инспектор матча Николай Иванов. Они полностью контролировали ситуацию и координировали ее вместе с официальными лицами клуба "Ахмат" в перерыве. Необходимая запись сделана не в протоколе игры, а в рапорте инспектора, так как использовался электронный бланк протокола, где внести ее оказалось проблематично по техническим причинам", - цитирует Будогосского ТАСС.
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