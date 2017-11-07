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Василий Березуцкий: российские игроки "Зенита", которые сидят на лавке, не слабее аргентинцев

Защитник ЦСКА Василий Березуцкий сказал, что аргентинские новички "Зенита" не похожи на игроков, способных качественно поднять уровень чемпионата России.

"Аргентинцы, которые были куплены, очень хорошие футболисты. Но не звезды, это мое мнение, которые могут настолько поднять уровень чемпионата России. Это не Вагнер Лав, не Халк и не Витсель. Для меня это не те люди, которые безоговорочно являются игроками основного состава. Считаю, что многие российские футболисты, которые сейчас сидят на лавке в "Зените", ничем не слабее, чем они.

Чтобы купить футболиста, который безоговорочно будет играть в стартовом составе и реально поднимать уровень нашего чемпионата, сейчас нужно заплатить 50-60 миллионов евро.

Да, все аргентинцы, молодые ребята, но мое мнение - они не выглядят безоговорочными звездами, которые тянут "Зенит" вперед. Остальные игроки, например молодые российские, ничем не хуже", - сказал Березуцкий в эфире передачи "Футбол России" на канале "Россия 24".

"Спорт-Экспресс"
Теги: Березуцкий В. Зенит
Сегодня, 03:47
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