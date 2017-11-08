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Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Леонид Слуцкий в Москве встретился с руководством ЦСКА
Главный тренер "Халла" Леонид Слуцкий прилетел в Москву для встречи с руководством ЦСКА, сообщает "Советский спорт".
Сегодня Слуцкий встретился и долго вёл переговоры с генеральным директором ЦСКА Романом Бабаевым в ресторане одной из московских гостиниц.
"Халл" под руководством Слуцкого потерпел три поражения подряд и после 16 туров занимает 20-е место в турнирной таблице Чемпионшипа.
Сегодня Слуцкий встретился и долго вёл переговоры с генеральным директором ЦСКА Романом Бабаевым в ресторане одной из московских гостиниц.
"Халл" под руководством Слуцкого потерпел три поражения подряд и после 16 туров занимает 20-е место в турнирной таблице Чемпионшипа.
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