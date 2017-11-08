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Леонид Слуцкий в Москве встретился с руководством ЦСКА

Главный тренер "Халла" Леонид Слуцкий прилетел в Москву для встречи с руководством ЦСКА, сообщает "Советский спорт".

Сегодня Слуцкий встретился и долго вёл переговоры с генеральным директором ЦСКА Романом Бабаевым в ресторане одной из московских гостиниц.

"Халл" под руководством Слуцкого потерпел три поражения подряд и после 16 туров занимает 20-е место в турнирной таблице Чемпионшипа.
Теги: Слуцкий ЦСКА
Сегодня, 19:05
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12
(4)
№12 Написал: Frankenstein (Сегодня, 20:40) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
обосранец smile
Регистрация: 3.08.2016
№11 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 20:39) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
шаурма нынче в Англии дорога?
Регистрация: 2.08.2010
№10 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 20:35) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
новый триллер
""Леня и перекус" часть первая
во всех кинотеатрах страны
8 марта 2018 года sunglasses



--------------------
"поперечно задовые всегда минусуют!"
Регистрация: 26.10.2016
№9 Написал: Сибирячок (Сегодня, 20:08) #
  • +4
  •  (10)
Болеет за:
«Сибирь»
Сбитый Лёнчик


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№8 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 19:56) #
  • +1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
бежит крыса


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1:5 - так выглядит тяжёлый рынок
Регистрация: 8.09.2008
№7 Написал: Хидя (Сегодня, 19:56) #
  • +2
  •  (10)

Леня отработанный материал, сбитый летчик. Ему останется на старости только мемуары писать о том как он учил английский, плясал и танцевал, но них..я не вышло, они не оценили его талантов...
Регистрация: 13.03.2017
№6 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 19:47) #
  • 0
  •  (8)

Совпадение? не думаю (с)
Регистрация: 20.04.2016
№5 Написал: fabrikator за ЦСКА (Сегодня, 19:46) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Так что именно переговоры вел? А можно так, чисто, водочки попянствовать прилетал? wink
Регистрация: 26.09.2010
№4 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 19:33) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
в ресторане одной из московских гостиниц

"шашлыки, чебуреки .. "(С)

после 16 туров занимает 20-е место в турнирной таблице Чемпионшипа.

".... не тонет "(с)


--------------------
"поперечно задовые всегда минусуют!"
Регистрация: 26.10.2016
№3 Написал: ПавКо Тушино-М (Сегодня, 19:30) #
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  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: cska1971
Скорее всего не "прилетел для встречи", а "прилетел и встретился", и не "долго вел переговоры", а "долго разговаривал"...

wink ...Всяко может быть... Но явно общение должно было быть "предметным"... smirk
- так каков Предмет???


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...Истина редко бывает чистой и никогда однозначной...
***
Оскар Уайльд (Oscar Wilde, 1854-1900)
Регистрация: 21.08.2010
№2 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 19:24) #
  • -2
  •  (6)
online

Скорее всего не "прилетел для встречи", а "прилетел и встретился", и не "долго вел переговоры", а "долго разговаривал"...
Регистрация: 26.01.2007
№1 Написал: Vik_49 SM Калуга (Сегодня, 19:12) #
  • 0
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ну, вот и первый шаг Слуцкого в качестве администратора "Челси": покупает ЦСКА.
Регистрация: 7.06.2017
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