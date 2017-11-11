Денис Давыдов: Зобнин - эталон профессионализма, настоящий пример для меня

Нападающий "Спартака" Денис Давыдов отметил, что его партнер по команде полузащитник Роман Зобнин после травмы будет в полном порядке.- Кажется, у Ромуло тогда была травма, Зобу поставили, он вышел, отлично себя проявил и от матча к матчу играл все лучше и лучше. Он заслужил. Тут стоит о Роме сказать отдельно. Сейчас уже он практически оправился от травмы, но нужно было видеть, как он работал, чтобы это произошло быстрее. Приезжаешь рано утром на базу – он уже там. Я ложусь поспать после тренировки, просыпаюсь – он еще там. Возвращаешься с выезда – он опять там. То есть он все время на базе, постоянно работает, восстанавливается. И я смотрю, в какой он форме сейчас на тренировках – как будто и не пропускал. Рома – эталон профессионализма, настоящий пример для меня.- Нет никаких сомнений в этом.