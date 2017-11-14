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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Роман Зобнин: сказали, что страх, выходя на поле, может длиться около года
Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин рассказал о своих мыслях во время восстановления после серьёзной травмы, из-за которой он не выходил на поле с начала июня этого года.
"Наверное, за время восстановления я начал больше ценить футбол. Не скажу, что не ценил прежде, но раньше, когда приходил на тренировку, иногда могли возникнуть мысли: "Вот, я устал, поскорее бы занятие закончилось". Особенное такое бывало на сборах. Сейчас уже думаю, как я мог такое говорить. Тренировочное время драгоценное.
Была терпимая боль, и не было такого, что прямо я не могу присесть, прыгнуть. Мне говорили, что небольшая боль — это нормально. Если ты на позитиве, то и боли меньше, и живётся лучше. Сейчас, конечно, есть небольшой страх, выходя на поле. Как мне сказали, страх может продлиться ещё год", — сказал Зобнин в эфире программы "Футбол России".
"Чемпионат.сом"
"Наверное, за время восстановления я начал больше ценить футбол. Не скажу, что не ценил прежде, но раньше, когда приходил на тренировку, иногда могли возникнуть мысли: "Вот, я устал, поскорее бы занятие закончилось". Особенное такое бывало на сборах. Сейчас уже думаю, как я мог такое говорить. Тренировочное время драгоценное.
Была терпимая боль, и не было такого, что прямо я не могу присесть, прыгнуть. Мне говорили, что небольшая боль — это нормально. Если ты на позитиве, то и боли меньше, и живётся лучше. Сейчас, конечно, есть небольшой страх, выходя на поле. Как мне сказали, страх может продлиться ещё год", — сказал Зобнин в эфире программы "Футбол России".
"Чемпионат.сом"
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