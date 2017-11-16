Роберто Манчини: концентрируемся на победе в матче с "Тосно". А потом подумаем о "Спартаке"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини в преддверии матча с "Тосно" заявил, что пока не думает о матче со "Спартаком".– Мы стараемся выигрывать все матчи. Какого-то одного особого в этом смысле нет. Другое дело, что появилась некоторая разница между играми Лиги Европы и чемпионата. Она возникла только сейчас, потому что мы уже квалифицировались в плей-офф и можем больше внимания уделить внутренней арене.– Все игры в чемпионате непростые. Но пока мы концентрируемся на победе в матче с "Тосно". А потом подумаем о "Спартаке".