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Роберто Манчини: думаю, Дзюбу еще прорвет

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини заявил, что он доволен работой Артема Дзюбы? на поле.

"Это тоже двоякая ситуация. Безусловно, я доверяю Дзюбе. Как и всем нашим игрокам, которые, считаю, большие молодцы. В той же Казани Артем потрудился на славу. Я им доволен. Однако он все-таки нападающий. И должен забивать. Думаю, его еще "прорвет", если можно так сказать. Причем как раз в последних играх этого календарного года, которые во многом станут для нас решающими", – цитирует Манчини "Матч ТВ".
Теги: Манчини Дзюба Зенит
Вчера, 23:10
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