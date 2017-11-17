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Дмитрий Парфенов: к "Зениту" мы готовимся как к совершенно обычной игре

Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфенов рассказал о подготовке команды к матчу 17-го тура РФПЛ с "Зенитом".

"Пауза в чемпионате почти 16 дней продлилась. Четыре дня команда отдохнула. Потом приступили к работе. К "Зениту" мы готовимся как к совершенно обычной игре. Возможно, на предыгровой тренировке будет ощущение предстоящего дерби. Изменился ли Антон Заболотный после регулярных вызовов в сборную? В плане отдачи и отношения к тренировкам к Антону никогда не было вопросов. И в быту Заболотный стал поувереннее. Вызовы в сборную его еще больше стимулируют. И стимулируют других! Я говорю нашим игрокам: "Это же ваш партнер, он из этой же раздевалки, он каждый день с вами тренируется. Нет ничего невозможного!", - цитирует Парфенова "Спорт день за днем".
Теги: Парфенов Зенит Тосно
Сегодня, 19:36
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№1 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 19:38) #
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Болеет за:
«Спартак»
игра с "выше стоящим СПОНСОРОМ"...не требует напряжения....
Регистрация: 6.09.2013
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