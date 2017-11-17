Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Как сыграют "Спартак" и "Краснодар"?
Новости партнеров
Лента новостей:
18:07
Сергей Лавров: наш приоритет - обеспечение максимального комфортного и безопасного пребывания в России игроков и болельщиков
Сергей Лавров: наш приоритет - обеспечение максимального комфортного и безопасного пребывания в России игроков и болельщиков
17:09
Александр Никитин: на "Волгоград Арене" соберутся 45 тысяч, да как гаркнут - вот это класс! (1)
Александр Никитин: на "Волгоград Арене" соберутся 45 тысяч, да как гаркнут - вот это класс! (1)
15:27
Геннадий Орлов: до сих пор мне вспоминают "Баварию Менхенгалдбах", ну а Алдервейрелд - мой любимец (26)
Геннадий Орлов: до сих пор мне вспоминают "Баварию Менхенгалдбах", ну а Алдервейрелд - мой любимец (26)
15:00
"Армейское дерби" в морозном Хабаровске, "северное дерби" под крышей "Санкт-Петербурга". Превью 17-го тура РФПЛ (5)
"Армейское дерби" в морозном Хабаровске, "северное дерби" под крышей "Санкт-Петербурга". Превью 17-го тура РФПЛ (5)
09:25
Сергей Лавров: обеспечение безопасного пребывания игроков и болельщиков на ЧМ-2018 - наш безусловный приоритет
Сергей Лавров: обеспечение безопасного пребывания игроков и болельщиков на ЧМ-2018 - наш безусловный приоритет
Дмитрий Парфенов: к "Зениту" мы готовимся как к совершенно обычной игре
Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфенов рассказал о подготовке команды к матчу 17-го тура РФПЛ с "Зенитом".
"Пауза в чемпионате почти 16 дней продлилась. Четыре дня команда отдохнула. Потом приступили к работе. К "Зениту" мы готовимся как к совершенно обычной игре. Возможно, на предыгровой тренировке будет ощущение предстоящего дерби. Изменился ли Антон Заболотный после регулярных вызовов в сборную? В плане отдачи и отношения к тренировкам к Антону никогда не было вопросов. И в быту Заболотный стал поувереннее. Вызовы в сборную его еще больше стимулируют. И стимулируют других! Я говорю нашим игрокам: "Это же ваш партнер, он из этой же раздевалки, он каждый день с вами тренируется. Нет ничего невозможного!", - цитирует Парфенова "Спорт день за днем".
"Пауза в чемпионате почти 16 дней продлилась. Четыре дня команда отдохнула. Потом приступили к работе. К "Зениту" мы готовимся как к совершенно обычной игре. Возможно, на предыгровой тренировке будет ощущение предстоящего дерби. Изменился ли Антон Заболотный после регулярных вызовов в сборную? В плане отдачи и отношения к тренировкам к Антону никогда не было вопросов. И в быту Заболотный стал поувереннее. Вызовы в сборную его еще больше стимулируют. И стимулируют других! Я говорю нашим игрокам: "Это же ваш партнер, он из этой же раздевалки, он каждый день с вами тренируется. Нет ничего невозможного!", - цитирует Парфенова "Спорт день за днем".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.