На стадионе "Санкт-Петербург" состоится выставочный киберспортивный матч.Шоу-матч с участием лучшего киберфутболиста Петербурга Богдана Астанина и игрока "Тосно" Никиты Амелина начнется в 17:00 по местному времени. Игровая зона FIFA 18 будет расположена в фойе сектора D209 на пятом этаже стадиона "Санкт-Петербург". Начиная с 15:30, каждый желающий может принять участие в турнире и выиграть билеты на заключительный домашний матч года против "Урала".