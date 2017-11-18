Александр Самедов встретился с Павлюченко и Торбинским (фото)

Время идёт, а мы по прежнему молоды ? A post shared by Александр Самедов ?? (@19samedov84) on Nov 18, 2017 at 10:09am PST

Игрок "Спартака" Александр Самедов в Инстаграме опубликовал свою фотографию с Дмитрием Торбинским и Романом Павлюченко.