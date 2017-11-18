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Александр Самедов встретился с Павлюченко и Торбинским (фото)

Игрок "Спартака" Александр Самедов в Инстаграме опубликовал свою фотографию с Дмитрием Торбинским и Романом Павлюченко.

Время идёт, а мы по прежнему молоды ?

A post shared by Александр Самедов ?? (@19samedov84) on

Теги: Самедов Торбинский Павлюченко
Сегодня, 01:38
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№1 Написал: SergioV Белгород (Сегодня, 02:19) #
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Болеет за:
«Спартак»
Спартаковцы...?


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О-ле, о-ла, вперёд Спартак Москва! Красно-бе-лый, красно-бе-лый, красно-белый НА-ВСЕГ-ДА!
Регистрация: 24.04.2017
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