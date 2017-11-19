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Понтус Вернблум - в топ-30 лучших бомбардиров ЦСКА в чемпионатах России

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум отметился дублем в гостевом матче 17-го тура РФПЛ со "СКА-Хабаровск" (4:2).

31-летний шведский футболист довёл до 14 счёт своим голам в чемпионатах России. Таким образом, по этому показателю он догнал бывшего полузащитника команды Владислава Радимова и вошёл в число 30 лучших бомбардиров клуба. Рекордсменом по количеству голов за московскую команду во всех турнирах остаётся Григорий Федотов, который забил 161 гол в 196 матчах за ЦСКА.

ПФК ЦСКА
Теги: Вернблум ЦСКА
Сегодня, 20:38
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№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 20:39) #
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Болеет за:
ЦСКА
не Федотов, и далеко не ОН, но польза огромная от такого игрока


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Регистрация: 27.12.2010
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