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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Понтус Вернблум - в топ-30 лучших бомбардиров ЦСКА в чемпионатах России
Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум отметился дублем в гостевом матче 17-го тура РФПЛ со "СКА-Хабаровск" (4:2).
31-летний шведский футболист довёл до 14 счёт своим голам в чемпионатах России. Таким образом, по этому показателю он догнал бывшего полузащитника команды Владислава Радимова и вошёл в число 30 лучших бомбардиров клуба. Рекордсменом по количеству голов за московскую команду во всех турнирах остаётся Григорий Федотов, который забил 161 гол в 196 матчах за ЦСКА.
ПФК ЦСКА
31-летний шведский футболист довёл до 14 счёт своим голам в чемпионатах России. Таким образом, по этому показателю он догнал бывшего полузащитника команды Владислава Радимова и вошёл в число 30 лучших бомбардиров клуба. Рекордсменом по количеству голов за московскую команду во всех турнирах остаётся Григорий Федотов, который забил 161 гол в 196 матчах за ЦСКА.
ПФК ЦСКА
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