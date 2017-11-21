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ОПСФ направит Прядкину и Мутко письма по матчу "СКА-Хабаровск" - "Локомотив"

Гендиректор Общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов прокомментировал ситуацию по поводу проведения матча 18-го тура РФПЛ между "СКА-Хабаровск" и "Локомотивом".

Ранее "Локомотив" обратился к хабаровчанам с просьбой перенести игру в Москву или Сочи, но руководство "СКА-Хабаровск" ответило отказом. Матч запланирован на 27 ноября. В этот день, по прогнозам синоптиков, ожидается до минус 21 градуса.

"Ситуация с матчем в Хабаровске касается всех футболистов РФПЛ, а не только игроков "Локомотива" или "СКА-Хабаровск". Мы раньше уже направляли письма в РФПЛ и РФС с просьбой учитывать погодные условия при составлении календаря и не давать играть, когда погода не позволяет это делать. Вы помните, как играли при смоге в Москве, когда горели торфяники, или как игрок "Рубина" получил тепловой удар.

Мы собираемся отреагировать на предстоящий матч "СКА-Хабаровск" — "Локомотив". Завтра мы направляем письма главе РФПЛ Сергею Прядкину и президенту РФС Виталию Мутко. Более того, мы хотим обсудить этот вопрос и с руководителями других лиг, ведь это проблема шире, чем конкретный матч. Дело не в игроках "Локомотива" и "СКА-Хабаровск". Любой игрок может попасть в такую ситуацию. Это может быть мороз, или аномальная жара, или что-то ещё. Мне безумно жалко игроков ЦСКА Березуцкого и Миланова, которые получили травмы в последней игре. Мне не хочется, чтобы игроки травмировались. Надо не точечно решать проблему, а вводить параметры, вне рамок которых играть опасно и бессмысленно", - цитирует Зотова "Чемпионат.сом".
Теги: Прядкин Мутко Локомотив СКА-Хабаровск
Сегодня, 00:43
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№4 Написал: Lestat Москва (Сегодня, 01:41) #
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online

Цитата: serge59
Там вроде в феврале есть запасной день...а то деффки и здесь хотят "либо в Москву, либо в Сочи"...)))

В феврале в Хабаровске? Гениально smile
Регистрация: 26.03.2009
№3 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 01:37) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Только зря слетаем, чувствую.
Лучше конечно на рез. день перенести, как точно выразились ниже черкаши.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers
Регистрация: 2.05.2014
№2 Написал: rfgbnfy (Сегодня, 01:15) #
  • -1
  •  (1)

Это Ооо...как значит Вы... все в Хабаровск летите, а мы "Локомотив" попробуем пролезть на шару.
Регистрация: 25.07.2016
№1 Написал: serge59 Москва (Сегодня, 00:47) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«МЮ»
Там вроде в феврале есть запасной день...а то деффки и здесь хотят "либо в Москву, либо в Сочи"...)))
Регистрация: 8.08.2012
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