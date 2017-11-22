"Зенит" начал продажу билетов на гостевой матч с "Реал Сосьедадом"

Стартовала продажа билетов на выездной матч группового этапа Лиги Европы "Реал Сосьедад" — "Зенит".Болельщикам сине-бело-голубых предоставлено 703 места на стадионе "Аноэта", стоимость одного билета составляет 1 100 рублей.Для того чтобы приобрести билет, необходимо забронировать его на tickets.fc-zenit.ru и при предъявлении бланка брони со штрихкодом, а также оригинала паспорта или сезонного абонемента выкупить билет в клиентском офисе на Добролюбова, 16А.С 21 по 23 ноября приобрести билеты могут только владельцы абонементов на второй круг текущего сезона. 24 ноября откроется свободная продажа билетов. Бронирование действует 24 часа, продажи закрываются 4 декабря в 20:00.