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"Зенит" начал продажу билетов на гостевой матч с "Реал Сосьедадом"

Стартовала продажа билетов на выездной матч группового этапа Лиги Европы "Реал Сосьедад" — "Зенит".

Болельщикам сине-бело-голубых предоставлено 703 места на стадионе "Аноэта", стоимость одного билета составляет 1 100 рублей.

Для того чтобы приобрести билет, необходимо забронировать его на tickets.fc-zenit.ru и при предъявлении бланка брони со штрихкодом, а также оригинала паспорта или сезонного абонемента выкупить билет в клиентском офисе на Добролюбова, 16А.

С 21 по 23 ноября приобрести билеты могут только владельцы абонементов на второй круг текущего сезона. 24 ноября откроется свободная продажа билетов. Бронирование действует 24 часа, продажи закрываются 4 декабря в 20:00.

ФК "Зенит"
Теги: Зенит Реал Сосьедад
Сегодня, 02:38
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