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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Шандор Варга: как Слуцкий оказался в "Халл Сити"? Абрамович ни при чем
Известный агент Шандор Варга рассказал, как российский наставник Леонид Слуцкий оказался в "Халл Сити".
– Шандор, и если вложения будут, то именно под Слуцкого?
– Под проект "Халл Сити". Без инвестиций в премьер-лигу не выйти. Там думают о проекте, а не о фамилии Слуцкий. Ее не знали – Леонид пришел ко мне: "Шандор, я готов к работе в Англии". Я был знаком с Эхабом и его отцом – он и есть владелец, а Эхаб выполняет функции менеджера. Я устроил встречу, они пообщались.
– Но как же слухи о том, что футболистов туда дал Роман Абрамович и он же устроил Слуцкого?
– Слухи на то и слухи. Леонид пришел в офис одной из агентских компаний, топ-5 в мире, затем мы организовали встречу с Эхабом и через неделю Слуцкий возглавит "Халл". Все в клубе делается для того, чтобы вернуться в премьер-лигу. Да, есть определенное напряжение, потому что вылетели, но Эхаба на руках носили, когда команда туда вышла. Эмоций много, слухов, но Абрамович ни при чем. У Леонида хорошие личные отношения с Романом, он взял пару игроков из "Челси".
"Спорт-Экспресс"
– Шандор, и если вложения будут, то именно под Слуцкого?
– Под проект "Халл Сити". Без инвестиций в премьер-лигу не выйти. Там думают о проекте, а не о фамилии Слуцкий. Ее не знали – Леонид пришел ко мне: "Шандор, я готов к работе в Англии". Я был знаком с Эхабом и его отцом – он и есть владелец, а Эхаб выполняет функции менеджера. Я устроил встречу, они пообщались.
– Но как же слухи о том, что футболистов туда дал Роман Абрамович и он же устроил Слуцкого?
– Слухи на то и слухи. Леонид пришел в офис одной из агентских компаний, топ-5 в мире, затем мы организовали встречу с Эхабом и через неделю Слуцкий возглавит "Халл". Все в клубе делается для того, чтобы вернуться в премьер-лигу. Да, есть определенное напряжение, потому что вылетели, но Эхаба на руках носили, когда команда туда вышла. Эмоций много, слухов, но Абрамович ни при чем. У Леонида хорошие личные отношения с Романом, он взял пару игроков из "Челси".
"Спорт-Экспресс"
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