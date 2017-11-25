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Александр Кокорин: на месте игроков "Спартака" держал бы в уме поражение от "Зенита" - 1:5

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин рассказал, насколько важным для его команды будет гостевой матч 18-го тура РФПЛ со "Спартаком" (27 ноября).

"Думаю, в любом случае спартаковцы держат в уме наш первый матч, закончившейся победой "Зенита", и хотят реабилитироваться. По крайней мере, я бы на их месте это держал в уме, если бы проиграл со счётом 1:5. Для нас матч со "Спартаком" — важное дерби, в котором мы хотим победить, чтобы нам это запомнилось: две игры и победы над красно-белыми. Для нас это был бы хороший результат", — сказал Кокорин в интервью телеканалу "Матч".

"Чемпионат.сом"
Теги: Кокорин Спартак Зенит
Сегодня, 01:36
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№2 Написал: bobovzenit Калининград (Сегодня, 01:55) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: oksva
Дерби ? А знает ли Александр , что такое " Дерби " ? Просто интересно

Конечно же это не дерби. Это будет суперматч принципиальных соперников. Вот только журналюги и всякие горе комментаторы какие только матчи не называют дерби: у них есть и дерби северное, и дерби южное, и волжское придумали дерби, и уральское, и кавказское и х.з что. А дерби, конечно же у нас только Московское. Ну ещё недавно, когда Кубань играла в "вышке", то ещё и Краснодарское дерби было.
Регистрация: 26.10.2016
№1 Написал: oksva Спб (Сегодня, 01:48) #
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Болеет за:
«Спартак»
Дерби ? А знает ли Александр , что такое " Дерби " ? Просто интересно .


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
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