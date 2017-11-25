Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как сыграют "Зенит" и "Спартак"?
Показать все опросы

Новости партнеров

Денис Глушаков: у "Спартака" будет полная арена и в понедельник, и ночью, и утром

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков заявил, что спартаковцы всегда могут рассчитывать на поддержку болельщиков.

"Играют футболисты. Однако я не сомневаюсь, что у нас будет полный стадион на матче с "Зенитом". Хотя матч с "Зенитом" почему-то назначили на понедельник. Но все равно и в понедельник, и ночью, и утром у нас, уверен, будет полная арена.

Болельщики придут нас поддержать, а нам надо только их порадовать", - цитирует Глушакова "Р-Спорт".
Теги: Глушаков Спартак Зенит
Сегодня, 18:11
Напечатать
7
(1)
№7 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 18:37) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
будет полный стадион

Ну, так сам Зенит! приезжает, не мудрено, хоть раз в жизни будите горды своей посещаемостью.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№6 Написал: Цезарь (Сегодня, 18:28) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
трибуна Б уходит первой laughing
Регистрация: 21.09.2017
№5 Написал: miktar (Сегодня, 18:23) #
  • -3
  •  (3)
online

"Орфей", билат!


--------------------
ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
Регистрация: 11.11.2007
№4 Написал: evgesha (Сегодня, 18:23) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Терек»
во повезло stuck_out_tongue_winking_eye
Регистрация: 23.11.2017
№3 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 18:19) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tiki
в субботу вряд ли.вы то играли во вторник, а Зенит в четверг...один день восстановления до субботы - не очень честно было
а вот до воскресенья в теории можно было бы восстановиться (тем более что играли с Вардаром не утруждаясь)

Да, забыл про еврокубки, согласен полностью.


--------------------
жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
№2 Написал: tiki Москва (Сегодня, 18:17) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: ММВ
Тоже не могу понять, почему поставили на понедельник. Гораздо логичнее было играть в субботу- и нашим на следующий день не на работу, и питерцам отгулы брать не надо, спокойно вернуться в воскресенье домой

в субботу вряд ли.вы то играли во вторник, а Зенит в четверг...один день восстановления до субботы - не очень честно было
а вот до воскресенья в теории можно было бы восстановиться (тем более что играли с Вардаром не утруждаясь)


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№1 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 18:13) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Тоже не могу понять, почему поставили на понедельник. Гораздо логичнее было играть в субботу- и нашим на следующий день не на работу, и питерцам отгулы брать не надо, спокойно вернуться в воскресенье домой


--------------------
жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.