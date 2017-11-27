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Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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19:29
Роберто Манчини: ничего необычного и неожиданного в нашей тактике на матч со "Спартаком" нет (1)
Роберто Манчини: ничего необычного и неожиданного в нашей тактике на матч со "Спартаком" нет (1)
13:36
Андрей Червиченко: в матче "Спартак" - "Зенит" Мешков будет пытаться стащить матч к ничьей (8)
Андрей Червиченко: в матче "Спартак" - "Зенит" Мешков будет пытаться стащить матч к ничьей (8)
Сердар Таски не сыграл с "Зенитом" из-за повреждения задней поверхности бедра
Защитник "Спартака" Сердар Таски не вошел в заявку на матч 18-го тура премьер-лиги с "Зенитом" из-за повреждения задней поверхности бедра, сообщает "Спорт-Экспресс".
Его футболист получил позавчера на тренировке.
Его футболист получил позавчера на тренировке.
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