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Сердар Таски не сыграл с "Зенитом" из-за повреждения задней поверхности бедра

Защитник "Спартака" Сердар Таски не вошел в заявку на матч 18-го тура премьер-лиги с "Зенитом" из-за повреждения задней поверхности бедра, сообщает "Спорт-Экспресс".

Его футболист получил позавчера на тренировке.
Сегодня, 20:43
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