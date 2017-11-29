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Владимир Рыков: перед зимней паузой мы должны обыграть "Ростов" и "Анжи"

Защитник "Динамо" Владимир Рыков рассказал о задачах команды на оставшиеся матчи команды перед зимней паузой.

"По матчу первого круга с "Ростовом" было видно, что это организованная команда, чувствовалась рука тренера. Правда, в последнее время у дончан турнирные дела несколько ухудшились. Связываю это с травмой моего друга еще со времен совместного выступления за "Динамо" Артура Юсупова. Он вел игру "Ростова" в центре поля. Сейчас команда предпочитает действовать флангами. Дончане делают ставку на прострелы на высокорослых нападающих – Бухарова и Дядюна. С ними будет непросто, но сейчас ни с кем легко не бывает. Надо полностью отдаваться игре, вести борьбу на каждом участке поля. Отступать нам уже некуда. С поддержкой динамовских болельщиков мы должны одержать эту важную победу, а затем и обыграть "Анжи", чтобы перед зимним перерывом улучшить положение в таблице", - цитирует Рыкова официальный сайт "Динамо".
Теги: Рыков Динамо
Сегодня, 05:21
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