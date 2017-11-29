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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Виталий Мешков: абсолютно неинтересно, почему Глушакова выводило из себя моё судейство
Виталий Мешков рассказал, насколько тяжело было работать на этой встрече "Спартака" и "Зенита".
- Тяжело далась работа на матче "Спартак" - "Зенит"?
- Эмоций никаких нет. Есть еще усталость, причем не физическая, а скорее моральная. Опустошение. Такие игры легко не даются. Мне понравилось, что вся бригада сработала, как единое целое. Мы неплохо настроились на этот матч, обсуждали взаимодействия, поэтому, на мой взгляд, все прошло на должном уровне.
- Тем не менее, есть ли какие-то замечания к себе, или все решения были приняты правильно?
- Сказать, что ты хорош на все 100% после такой встречи – это лукавство. В любой игре есть помарки, недочеты, над которыми нужно поработать. Детальный анализ мы проводим не по горячим следам, а примерно через день-два, то есть после того, как более-менее приходишь в себя.
Я сам на днях посмотрю еще раз матч. Если замечу, что где-то был не прав, покритикую себя. Помимо этого, я жду рапорта от инспектора. Отталкиваясь от тех советов, которые он мне даст, буду делать выводы.
- Работать на подобных матчах – неблагодарное дело?
- Судить – в принципе неблагодарное дело. Всегда останутся недовольные, и критических стрел в свой адрес не избежать. Если говорить о матчах, самых легких для судейской оценки, то это обычно встречи между командами, в которых собраны футболисты высокого уровня. То есть там, где люди больше сконцентрированы на самой игре, нежели на борьбе друг с другом. В таких матчах больше пытаются показать уровень своего мастерства.
Каждый матч по-своему сложный. На сегодняшний день цена ошибки в чемпионате России как никогда высока, потому что плотность команд как внизу, так и вверху турнирной таблицы очень сильная.
- Глушаков после матча жестко высказался в ваш адрес, сказав, что судейство выводило его из себя. Как прокомментируете?
- Мне абсолютно не интересно, почему Дениса выводило мое судейство. У человека свое мнение, он играет на высоком уровне, встречается с разными арбитрами. Вполне нормально, что кто-то ему более симпатичен, кто-то – менее.
"Советский спорт"
- Тяжело далась работа на матче "Спартак" - "Зенит"?
- Эмоций никаких нет. Есть еще усталость, причем не физическая, а скорее моральная. Опустошение. Такие игры легко не даются. Мне понравилось, что вся бригада сработала, как единое целое. Мы неплохо настроились на этот матч, обсуждали взаимодействия, поэтому, на мой взгляд, все прошло на должном уровне.
- Тем не менее, есть ли какие-то замечания к себе, или все решения были приняты правильно?
- Сказать, что ты хорош на все 100% после такой встречи – это лукавство. В любой игре есть помарки, недочеты, над которыми нужно поработать. Детальный анализ мы проводим не по горячим следам, а примерно через день-два, то есть после того, как более-менее приходишь в себя.
Я сам на днях посмотрю еще раз матч. Если замечу, что где-то был не прав, покритикую себя. Помимо этого, я жду рапорта от инспектора. Отталкиваясь от тех советов, которые он мне даст, буду делать выводы.
- Работать на подобных матчах – неблагодарное дело?
- Судить – в принципе неблагодарное дело. Всегда останутся недовольные, и критических стрел в свой адрес не избежать. Если говорить о матчах, самых легких для судейской оценки, то это обычно встречи между командами, в которых собраны футболисты высокого уровня. То есть там, где люди больше сконцентрированы на самой игре, нежели на борьбе друг с другом. В таких матчах больше пытаются показать уровень своего мастерства.
Каждый матч по-своему сложный. На сегодняшний день цена ошибки в чемпионате России как никогда высока, потому что плотность команд как внизу, так и вверху турнирной таблицы очень сильная.
- Глушаков после матча жестко высказался в ваш адрес, сказав, что судейство выводило его из себя. Как прокомментируете?
- Мне абсолютно не интересно, почему Дениса выводило мое судейство. У человека свое мнение, он играет на высоком уровне, встречается с разными арбитрами. Вполне нормально, что кто-то ему более симпатичен, кто-то – менее.
"Советский спорт"
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