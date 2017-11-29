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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Марсель Десайи: возможно, настал момент, когда сборная из Африки наконец-то дойдет до полуфинала ЧМ-2018
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Фарфан: забавно, что меня называют "космонавтом", в Хабаровсе не всегда чувствовал пальцы ног (1)
Гильерме: я довольно быстро восстанавливаюсь - даже сам не ожидал, что так будет
Голкипер "Локомотива" Маринато Гильерме рассказал о своём состоянии.
"У меня был полный разрыв прямой мышцы бедра. Я был у врача в Финляндии, мне сказали, что восстановление при такой травме обычно занимает от шести до восьми недель. Я довольно быстро прогрессирую — даже сам не ожидал, что так будет. Постараюсь восстановиться за минимально возможный срок, но до перерыва осталось всего две игры. Не думаю, что успею сыграть. Рисковать не хочется. На сборах уже точно буду", - цитирует Гильерме "Чемпионат.сом".
"У меня был полный разрыв прямой мышцы бедра. Я был у врача в Финляндии, мне сказали, что восстановление при такой травме обычно занимает от шести до восьми недель. Я довольно быстро прогрессирую — даже сам не ожидал, что так будет. Постараюсь восстановиться за минимально возможный срок, но до перерыва осталось всего две игры. Не думаю, что успею сыграть. Рисковать не хочется. На сборах уже точно буду", - цитирует Гильерме "Чемпионат.сом".
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