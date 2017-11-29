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Гильерме: я довольно быстро восстанавливаюсь - даже сам не ожидал, что так будет

Голкипер "Локомотива" Маринато Гильерме рассказал о своём состоянии.

"У меня был полный разрыв прямой мышцы бедра. Я был у врача в Финляндии, мне сказали, что восстановление при такой травме обычно занимает от шести до восьми недель. Я довольно быстро прогрессирую — даже сам не ожидал, что так будет. Постараюсь восстановиться за минимально возможный срок, но до перерыва осталось всего две игры. Не думаю, что успею сыграть. Рисковать не хочется. На сборах уже точно буду", - цитирует Гильерме "Чемпионат.сом".
Теги: Гильерме Локомотив
Сегодня, 18:14
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