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СМИ: "Урал" подписал полузащитника "Носты"

Полузащитник "Носты" Андрей Егорычев стал игроком "Урала", сообщает "Спорт-Экспресс".

24-летний футболист уже подписал контракт с екатеринбургским клубом.

В зоне "Урал-Поволжье" ПФЛ полузащитник провел 16 матчей и забил 6 голов. Кроме того, на его счету одна игра в Кубке России.
Теги: Носта Урал Трансферы
Сегодня, 18:31
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