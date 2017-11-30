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Эмилиано Ригони: "Зенит" будет чемпионом

Нападающий "Зенита" Эмилиано Ригони заявил, что питерцы обязаны брать золото чемпионата России.

- Я пришел в "Зенит" не с первого тура, но смотрел матчи и знал, что летом команда претерпела существенные изменения. "Зенит" действительно мощно, бодро начал сезон. Новые игроки придали команде новые силы, и пока соперники не успели привыкнуть к обновленному "Зениту", мы всех, образно говоря, клали на лопатки. Но со временем другие команды изучили нашу игру, привыкли к нашему стилю. В итоге выигрывать стало сложнее. Но для нас в свою очередь это вызов – так работать над своей игрой, чтобы в каждом матче привносить в действия неожиданные элементы. Считаю, что через подобный период проходит любой клуб. Есть спады, есть взлеты. Мы просто должны действовать в своем ключе, постоянно добавляя что-то новое.

- "Зенит" будет чемпионом?

- Да, будет! Главное быть уверенным в своих силах и намерениях победить. С тем составом, который у нас есть, мы обязаны выиграть золотые медали. Это цель всей команды в целом и каждого из нас.

Bobsoccer
Теги: Ригони Зенит
Сегодня, 20:32
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(2)
№10 Написал: N-52 (Сегодня, 21:39) #
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Болеет за:
«Зенит»
Слова не вьюноши, а мужа . Это всегда вселяет.
Регистрация: 13.08.2012
№9 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 21:38) #
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online

говорят, Зенит хочет организовать диверсию против Локо, т.е. заслать им одного игрочищу зимой
Регистрация: 20.04.2016
№8 Написал: Barmaley (Сегодня, 21:37) #
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Цитата: Shekel
Аргентинцам видать гарантировали золото и участие в ЛЧ в следующем сезоне, когда в Зину заманивали. Но щось пишло не так.

Они сами себе гарантировали своей игрой возможность играть за лучшие европейские клубы. Просто так ни за что в сборную Аргентины не вызывают. Это будущщее Аргентины. 24 года всего Ригони. Кстати Кузяеву 26 лет как и Какорину.
Регистрация: 17.04.2017
№7 Написал: P.V. МОбл (Сегодня, 21:26) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
он прав


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ЦСКА
Регистрация: 14.03.2008
№6 Написал: Realist2000 (Сегодня, 21:16) #
  • +1
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Если усилятся зимой Миранчуками,Фарфаном и Смоловым. Это уже стало питерским стилем - работать на ослабление конкурентов.
Регистрация: 20.03.2017
№5 Написал: Сибирячок (Сегодня, 21:13) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Сибирь»
Не в этом сезоне.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№4 Написал: Мясной Москва (Сегодня, 21:12) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
С пяти аргентинцами точно нет, нужно еще шестерых joy
Регистрация: 28.11.2017
№3 Написал: Anturage (Сегодня, 21:00) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Перед стартом чемпионата вам повесил на уши золотые медали Фурсенко. В итоге даже может в тройку не попадете.
Регистрация: 2.08.2017
№2 Написал: кочегар Кубань (Сегодня, 20:42) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
Бракомонте говорит: Возможно, "Локомотив"


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найду
Регистрация: 13.04.2008
№1 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 20:41) #
  • +1
  •  (11)
online

Аргентинцам видать гарантировали золото и участие в ЛЧ в следующем сезоне, когда в Зину заманивали. Но щось пишло не так.
Регистрация: 10.10.2013
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