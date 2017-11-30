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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Эмилиано Ригони: "Зенит" будет чемпионом
Нападающий "Зенита" Эмилиано Ригони заявил, что питерцы обязаны брать золото чемпионата России.
- Я пришел в "Зенит" не с первого тура, но смотрел матчи и знал, что летом команда претерпела существенные изменения. "Зенит" действительно мощно, бодро начал сезон. Новые игроки придали команде новые силы, и пока соперники не успели привыкнуть к обновленному "Зениту", мы всех, образно говоря, клали на лопатки. Но со временем другие команды изучили нашу игру, привыкли к нашему стилю. В итоге выигрывать стало сложнее. Но для нас в свою очередь это вызов – так работать над своей игрой, чтобы в каждом матче привносить в действия неожиданные элементы. Считаю, что через подобный период проходит любой клуб. Есть спады, есть взлеты. Мы просто должны действовать в своем ключе, постоянно добавляя что-то новое.
- "Зенит" будет чемпионом?
- Да, будет! Главное быть уверенным в своих силах и намерениях победить. С тем составом, который у нас есть, мы обязаны выиграть золотые медали. Это цель всей команды в целом и каждого из нас.
Bobsoccer
- Я пришел в "Зенит" не с первого тура, но смотрел матчи и знал, что летом команда претерпела существенные изменения. "Зенит" действительно мощно, бодро начал сезон. Новые игроки придали команде новые силы, и пока соперники не успели привыкнуть к обновленному "Зениту", мы всех, образно говоря, клали на лопатки. Но со временем другие команды изучили нашу игру, привыкли к нашему стилю. В итоге выигрывать стало сложнее. Но для нас в свою очередь это вызов – так работать над своей игрой, чтобы в каждом матче привносить в действия неожиданные элементы. Считаю, что через подобный период проходит любой клуб. Есть спады, есть взлеты. Мы просто должны действовать в своем ключе, постоянно добавляя что-то новое.
- "Зенит" будет чемпионом?
- Да, будет! Главное быть уверенным в своих силах и намерениях победить. С тем составом, который у нас есть, мы обязаны выиграть золотые медали. Это цель всей команды в целом и каждого из нас.
Bobsoccer
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