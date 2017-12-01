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Федор Кудряшов: никому неприятно играть в холод

Защитник "Рубина" Федор Кудряшов в преддверии матча 19-го тура чемпионата России против "Локомотива" отметил, что никому неприятно играть в минусовую температуру.

"Есть изменения в тренировках. Пытаемся найти игру. В день матча ожидается минусовая температура? Надо спрашивать с тех, кто решил перейти на систему осень-весна. Никому неприятно играть в холод и вам тоже смотреть за этим. Но это наша работа", - цитирует Кудряшова "Спорт-Экспресс".
Теги: Кудряшов
Сегодня, 03:43
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