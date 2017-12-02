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Гаджи Гаджиев: считаю, что у хозяев чемпионата мира должна быть такая группа

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев заявил, что страна-хозяйка чемпионата мира должна попадать в проходимую группу, как у сборной России, потому что интерес к турниру снижается, если ей не удается выйти в плей-офф.

Сборная России попала в группу A вместе с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

"Я считаю, что у хозяев должна быть такая группа. Ведь интерес к чемпионату заметно снижается, если хозяйка не выходит из группы. Мне кажется, что группа хорошая, мы должны выходить. Хотя надо говорить, что футбол – это такая игра, где на чемпионатах мира откровенно слабых нет. Любой соперник требует уважительного отношения. Думаю, это знают и тренерский штаб, и футболисты. Я думаю, что сборная России сможет настроиться и подготовиться.

Я думаю, все равно стадион будет полным. У любой команды сегодня тяжело выигрывать. Возможно, если бы была другая вывеска, то было бы лучше. Но пусть такая вывеска будет к полуфиналу-финалу", - цитирует Гаджиева "Р-Спорт".
Теги: Гаджиев Сборная России
Сегодня, 05:42
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№1 Написал: Hazar1950 (Сегодня, 06:25) #
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Болеет за:
«Анжи»
У всех наших соперников на поле должно быть не более 8 игроков.
Регистрация: 1.05.2011
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