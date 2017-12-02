Юрий Семин: если хотим конкурировать вверху, конечно, мы должны усиливаться

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после победы над "Рубином" (1:0) в матче 19-го тура чемпионата России отметил, что замена Антона Миранчука связана с тактикой и лимитом на легионеров.– Из-за тактики. Антон играл хорошо, но нам надо было поменять схему. И есть лимит для выхода русских игроков.– Если хотим конкурировать вверху, конечно, мы должны усиливаться. Как и каждый год, каждый перерыв. Точечно. Какие позиции – это наше внутренне хозяйство. Будем думать. Но если брать игрока, то очень качественного.– Сейчас я об этом говорить не могу, кого рассматриваем.