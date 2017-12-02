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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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"Динамо" забило два гола "Ростову" (8)
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Анатолий Мещеряков: "Локомотиву" удалось создать внутри команду
Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков после победы железнодорожников над "Рубином" (1:0) в матче 19-го тура чемпионата России отметил, что к лидерству команды по итогам первой части турнира привела совокупная работа тренеров, менеджеров и игроков.
– "Локомотив" уже точно уйдет на зимний перерыв лидером. Это сенсация?
– Нет никакой сенсации. Возможно, в это не верили другие, но мы в себя верим всегда. Нам удалось создать внутри команду. Я сам был на базе и видел как ребята тренируются. А потому и на поле бьются. Коллектив создан – это главное. Да и игроки сами по себе неплохие. (Улыбается)
– Может, начальная задача попасть в пятерку раскрепостила игроков?
– Думаю, каждый хочет добиться большего. Правильная тренерская работа, правильная работа менеджеров, настрой игроков – все вместе привело к результату.
"Спорт-Экспресс"
– "Локомотив" уже точно уйдет на зимний перерыв лидером. Это сенсация?
– Нет никакой сенсации. Возможно, в это не верили другие, но мы в себя верим всегда. Нам удалось создать внутри команду. Я сам был на базе и видел как ребята тренируются. А потому и на поле бьются. Коллектив создан – это главное. Да и игроки сами по себе неплохие. (Улыбается)
– Может, начальная задача попасть в пятерку раскрепостила игроков?
– Думаю, каждый хочет добиться большего. Правильная тренерская работа, правильная работа менеджеров, настрой игроков – все вместе привело к результату.
"Спорт-Экспресс"
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