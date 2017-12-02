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Анатолий Мещеряков: "Локомотиву" удалось создать внутри команду

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков после победы железнодорожников над "Рубином" (1:0) в матче 19-го тура чемпионата России отметил, что к лидерству команды по итогам первой части турнира привела совокупная работа тренеров, менеджеров и игроков.

– "Локомотив" уже точно уйдет на зимний перерыв лидером. Это сенсация?

– Нет никакой сенсации. Возможно, в это не верили другие, но мы в себя верим всегда. Нам удалось создать внутри команду. Я сам был на базе и видел как ребята тренируются. А потому и на поле бьются. Коллектив создан – это главное. Да и игроки сами по себе неплохие. (Улыбается)

– Может, начальная задача попасть в пятерку раскрепостила игроков?

– Думаю, каждый хочет добиться большего. Правильная тренерская работа, правильная работа менеджеров, настрой игроков – все вместе привело к результату.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Мещеряков Локомотив
Сегодня, 21:06
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