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Дмитрий Кириченко: финансовое положение в "Ростове" достаточно стабильное, но не без задержек

Бывший футболист сборной России, тренер "Ростова" Дмитрий Кириченко назвал финансовую ситуацию в клубе стабильной.

"Сейчас финансовое положение достаточно стабильное, особых проблем нет, но, понятно, что не без задержек. Вы знаете, в "Ростове" всегда были проблемы, были задолженности за несколько месяцев. Понятно, что такая нестабильность никому не нравится, но сейчас при общей ситуации в нашей стране, наверное, не так легко находить деньги на спорт. По крайней мере, в "Ростове" никогда не обманывали игроков", - цитирует Кириченко ТАСС.
Теги: Кириченко Ростов
Сегодня, 11:25
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