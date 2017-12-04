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Федор Смолов: будь возможность, согласился бы играть за "Реал" бесплатно

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов заявил, что "Реал" начал следить за его карьерой еще когда футболисту было 18 лет.

- Я попал в список "Реала" еще в 18 лет! Когда выступал за юношескую сборную на чемпионате Европы, - сказал Смолов. - А тех игроков, которые в эти списки попадают, "Реал" ведет потом всю карьеру. Даже в мой Саратов могут заехать, посмотреть как я там. Видимо, сейчас после двух мячей в ворота Испании фамилия всплыла. Ну и менеджер работает.

- Владислав Радимов считает, что Смолов в "Реале" сядет на скамейку. Что ответите?

- Будь у меня такая возможность, я бы согласился играть за "Реал" бесплатно. Подписал бы контракт, даже если бы клубу ничего не нужно было мне платить.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Смолов Краснодар Реал
Сегодня, 22:06
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4
(4)
№4 Написал: FC CSKA (Сегодня, 22:39) #
  • -2
  •  (2)
online

Цитата: DimonYA
ехай

результат ЕГЭ на лицо smile
Регистрация: 23.11.2017
№3 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 22:24) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
За два мяча Испании в Реал не берут, нужно 20 но в чемпионате России.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers
Регистрация: 2.05.2014
№2 Написал: Ахилл Ульяновск (Сегодня, 22:22) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Смотри-врет и не краснеет...Молодец!


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achill. Нас мало, но мы-греки!
Регистрация: 27.04.2017
№1 Написал: DimonYA Одинцово (Сегодня, 22:21) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
ну так ехай подавай мячи ))
Регистрация: 26.07.2014
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