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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Федор Смолов: будь возможность, согласился бы играть за "Реал" бесплатно
Нападающий "Краснодара" Федор Смолов заявил, что "Реал" начал следить за его карьерой еще когда футболисту было 18 лет.
- Я попал в список "Реала" еще в 18 лет! Когда выступал за юношескую сборную на чемпионате Европы, - сказал Смолов. - А тех игроков, которые в эти списки попадают, "Реал" ведет потом всю карьеру. Даже в мой Саратов могут заехать, посмотреть как я там. Видимо, сейчас после двух мячей в ворота Испании фамилия всплыла. Ну и менеджер работает.
- Владислав Радимов считает, что Смолов в "Реале" сядет на скамейку. Что ответите?
- Будь у меня такая возможность, я бы согласился играть за "Реал" бесплатно. Подписал бы контракт, даже если бы клубу ничего не нужно было мне платить.
"Спорт-Экспресс"
- Я попал в список "Реала" еще в 18 лет! Когда выступал за юношескую сборную на чемпионате Европы, - сказал Смолов. - А тех игроков, которые в эти списки попадают, "Реал" ведет потом всю карьеру. Даже в мой Саратов могут заехать, посмотреть как я там. Видимо, сейчас после двух мячей в ворота Испании фамилия всплыла. Ну и менеджер работает.
- Владислав Радимов считает, что Смолов в "Реале" сядет на скамейку. Что ответите?
- Будь у меня такая возможность, я бы согласился играть за "Реал" бесплатно. Подписал бы контракт, даже если бы клубу ничего не нужно было мне платить.
"Спорт-Экспресс"
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