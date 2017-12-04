Федор Смолов: будь возможность, согласился бы играть за "Реал" бесплатно

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов заявил, что "Реал" начал следить за его карьерой еще когда футболисту было 18 лет.- Я попал в список "Реала" еще в 18 лет! Когда выступал за юношескую сборную на чемпионате Европы, - сказал Смолов. - А тех игроков, которые в эти списки попадают, "Реал" ведет потом всю карьеру. Даже в мой Саратов могут заехать, посмотреть как я там. Видимо, сейчас после двух мячей в ворота Испании фамилия всплыла. Ну и менеджер работает.- Будь у меня такая возможность, я бы согласился играть за "Реал" бесплатно. Подписал бы контракт, даже если бы клубу ничего не нужно было мне платить.