Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Довольны ли вы результатами жеребьевки ЧМ 2018 для России?
Показать все опросы

Новости партнеров

Федор Смолов: "Вест Хэм" обороняется всей командой, это не совсем мой стиль

Нападающий "Краснодара" и сборной России Федор Смолов подтвердил информацию об интересе к нему со стороны "Вест Хэма".

- Недавно прошла информация, что вами интересуется "Вест Хэм".

- Это правда. Лондонцы прислали в "Краснодар" предложение с конкретной суммой, а потом, насколько знаю, ее увеличили. Они заинтересованы, звонили мне. Но...

- Но?

- Но у меня еще продолжается чемпионат России. Я думаю о предложении "Вест Хэма". Просто очень много нюансов. Английский чемпионат наиболее интенсивный, сложный. А "Вест Хэм" идет внизу таблицы. Я смотрел его игру против "Сити". Вся команда обороняется. Наверное, это не совсем мой стиль.

- Какая у вас сейчас мечта?

- Вообще я всегда мечтал выиграть Лигу чемпионов с "Миланом".

- Но "Милан" сейчас там плох, что в составе "Краснодара" это сделать, кажется, реальнее...

- Мечты корректируются.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Смолов Краснодар Вест Хэм
Вчера, 23:28
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 00:02) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Локомотив»
По игре с Сити не нужно делать далеко идущих выводов, особенно с учетом выездной игры.
Но, судя по интервью, многие в конце этого сезона покинут Краснодар. Команда перестала расти, у игроков нету больших целей и Галицкий не собирается форсировать развитие клуба.


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers
Регистрация: 2.05.2014
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.