Федор Смолов: "Вест Хэм" обороняется всей командой, это не совсем мой стиль

Нападающий "Краснодара" и сборной России Федор Смолов подтвердил информацию об интересе к нему со стороны "Вест Хэма".- Это правда. Лондонцы прислали в "Краснодар" предложение с конкретной суммой, а потом, насколько знаю, ее увеличили. Они заинтересованы, звонили мне. Но...- Но у меня еще продолжается чемпионат России. Я думаю о предложении "Вест Хэма". Просто очень много нюансов. Английский чемпионат наиболее интенсивный, сложный. А "Вест Хэм" идет внизу таблицы. Я смотрел его игру против "Сити". Вся команда обороняется. Наверное, это не совсем мой стиль.- Вообще я всегда мечтал выиграть Лигу чемпионов с "Миланом".- Мечты корректируются.