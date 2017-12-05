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СМИ: в ближайшие дни Заболотный подпишет с "Зенитом" контракт на 3,5 года

В ближайшие дни вопрос о переходе форварда "Тосно" Антона Заболотного в "Зенит", с большой долей вероятности, будет решен окончательно, сообщает "Спорт-Экспресс".

"Тосно" имеет официальное предложение от "Краснодара", интерес "Зенита" также носит предметный характер – в ближайшее время стороны могут достичь соглашения. Что касается самого футболиста, то в том случае, если клубы достигнут договоренности, срок личного контракта составит 3,5 года.
Теги: Заболотный Тосно Зенит Трансферы
Сегодня, 18:12
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№31 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 19:06) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Орнитолог
Цитата: suvirinimas
Чего ж вы не обменяете своих Промесов, Зе Луишей. Адрианов на Дзюб, Полозов, Ерохиных

У нас дебилов нет - мы их всех в болото сплавили

У Локо тоже)Вы всех забрали.Гения Глушака и балеруна Мамедова smiley


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Полный сраптак головного мозга-психопатическое заболевание,перерастающее в параноидальный психоз.
Регистрация: 25.03.2015
№30 Написал: следующий (Сегодня, 19:05) #
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online
Болеет за:
«Челси»
Цитата: Стратег
Хороший нап, не зря получил место в сборной, которое теперь потеряет из-за отсутствия игровой практики. Видать деньги важнее и это его выбор.

Скажи честно, а ты бы отказался?
Да с футболом он закончит, зато и себя и внуков своих обеспечит.
Регистрация: 14.12.2012
№29 Написал: Arien_Allan_Beck (Сегодня, 19:05) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Зря с Зенитом. Хорошая сделка с Краснодаром бы была. А так просто перехватить игрока который может давать результат что бы не прехватили конкуренты при чем Спартак тут не причем, тут уже все дело в ЦСКА и Локо. Вот эти команды он мог бы усилить по настоящему. Плюс решили бы вопрос с Российским паспортом.
Но его Агенту виднее.


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Это сугубо мое личное, субъективно-объективное мнение.
Регистрация: 26.11.2017
№28 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 19:03) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Ничего)Посмотрим как вякать будут девки и свиньи когда им отгрузят голы с помощью Антона.Удачи ему и нам.А Сраптаку знатного свиноепа в Ливерпуле,готовьте вазилин свинявые,он вам завтра пригодится))))))))))Будет иная тема для разговора.Не все же любят загорелых)А вы скоро Папуаса привезете от Селюка smile Москва любит чужие трансферы мусолить,сами напокупают игроков на лавку или всякий шлак типа Петковича и рады)Скоро Дзюбу в Москву пристроим)Готовьтесь)))))


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Полный сраптак головного мозга-психопатическое заболевание,перерастающее в параноидальный психоз.
Регистрация: 25.03.2015
№27 Написал: Black Fox (Сегодня, 18:59) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Орнитолог
сборной перед домашним ЧМ был бы железобетонный центр обороны Новосельцев-Джикия

аха-ха-ха...
Ты не орнитолог, ты проктолог - вечно из задницы разные глупости вытягиваешь...


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В Питере пять, в Питере пять, в Питере тире пять...
Регистрация: 31.10.2010
№26 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 18:58) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Стратег
Хороший нап.....

да смотря у кого
у Кучука в Ростове , у Тарханова в Урале, у Бердыева в Рубине
да наверно слепят из парня конфетку))
но вы возьмите Манчини , оно ему надо?
кого он априоре вырастил
правильно - не Согазовский формат


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"поперечно задовые всегда минусуют!"
Регистрация: 26.10.2016
№25 Написал: suvirinimas (Сегодня, 18:55) #
  • -4
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online

Не работает ли Миллер на Спартак, ЦСКА, Локомотив, скупая российский хлам? Не правда ли логично? Чтобы не допустить Зенит к чемпионству.
Регистрация: 9.02.2014
№24 Написал: Батька (Сегодня, 18:55) #
  • -2
  •  (4)
online

За миллион рублей взяли официально + Зарплата будет минималка 11 тысяч в месяц рублей !!
Бомжи на самоокупаемость переходят с прибылями работать надо !!!

А Новосельцев, набоа, полоз, ерохин, Терентьев, моло и так далее это случайность что их бесплатно или почти бесплатно увели директора Ростова, крыльев, тосно просто недоработки именно по этим игрокам лидерам команды ))) хах смешно просто
Регистрация: 9.09.2016
№23 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 18:53) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ferrum
Хороший футболист, ещё бы Маркова...

И Погребняка до кучи, целых три столба, т.е четыре.
Регистрация: 20.03.2014
№22 Написал: Орнитолог (Сегодня, 18:52) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Стратег
Видать деньги важнее

Одно печально - из-за этого потеряет только страна. Заболотный-то не потеряет... Вообще, бомжам давно пора хвост прищемить в этом отношении. Они гробят футбол в стране. Простой пример. Если бы эта стая голубых леших в свое время не украла у Ростова лучшего на тот момент защитника России и лидера на тот момент бомбардирской гонки Новосельцева, в сборной перед домашним ЧМ был бы железобетонный центр обороны Новосельцев-Джикия. Но так как интересы цыганского табора с болот важней интересов страны - у нас куй на воротник в сборной


--------------------
Мешок - птица гордая...
Регистрация: 1.12.2017
№21 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 18:50) #
  • -2
  •  (2)

smirk


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№20 Написал: Volodia379 (Сегодня, 18:49) #
  • +2
  •  (6)

Надо купить или сшить кожаные трусы для лавки! smiley
Регистрация: 11.04.2016
№19 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 18:46) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Локомотив»
Хороший нап, не зря получил место в сборной, которое теперь потеряет из-за отсутствия игровой практики. Видать деньги важнее и это его выбор.
Регистрация: 29.10.2010
№18 Написал: Орнитолог (Сегодня, 18:44) #
  • +5
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: suvirinimas
Чего ж вы не обменяете своих Промесов, Зе Луишей. Адрианов на Дзюб, Полозов, Ерохиных

У нас дебилов нет - мы их всех в болото сплавили


--------------------
Мешок - птица гордая...
Регистрация: 1.12.2017
№17 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 18:43) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ckorp
Вместо Дзюбы, было бы неплохо. Не получается у Артема что-то, не вписывается без Халка в игру.

в прошлом году получалось. а сейчас другая манера игры. и я не уверен что заменив Дзюбу на Заболотного что то изменится


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у подписи творческий кризис
Регистрация: 23.05.2007
№16 Написал: sergey3709 (Сегодня, 18:43) #
  • -1
  •  (3)
online

Цитата: Realist2000
Никакой логики. Разве что в обмен на Дзюбу,так Тосно его зряплату не вытянет. Скамейку греть?

Так Зенит будет платить!
Регистрация: 26.01.2017
№15 Написал: suvirinimas (Сегодня, 18:40) #
  • -4
  •  (6)
online

Цитата: Орнитолог
Цитата: suvirinimas
Все делается для того чтобы Зенит не становился чемпионом.

Точно, заговор! Нужно больше золота!

Чего ж вы не обменяете своих Промесов, Зе Луишей. Адрианов на Дзюб, Полозов, Ерохиных. Прошу ответить. Правильно, отвечу я: чтобы быть чемпионами. Не правда ли?
Регистрация: 9.02.2014
№14 Написал: Realist2000 (Сегодня, 18:39) #
  • -1
  •  (3)

Никакой логики. Разве что в обмен на Дзюбу,так Тосно его зряплату не вытянет. Скамейку греть?
Регистрация: 20.03.2017
№13 Написал: Black Fox (Сегодня, 18:38) #
  • -7
  •  (11)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Орнитолог
Нужно больше золота!

Вам прошлогоднего на 16 лет вперед хватит blush


--------------------
В Питере пять, в Питере пять, в Питере тире пять...
Регистрация: 31.10.2010
№12 Написал: Орнитолог (Сегодня, 18:36) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: suvirinimas
Все делается для того чтобы Зенит не становился чемпионом.

Точно, заговор! Нужно больше золота!


--------------------
Мешок - птица гордая...
Регистрация: 1.12.2017
№11 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 18:35) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: suvirinimas
Цитата: LIAZ677
Селекция просто супер. От одной дылды деревянной не знают как избавиться, так другого берут.

Все делается для того чтобы Зенит не становился чемпионом. Неужели неясно тем кто минусует.

Соответственно, таким образом помогают другой команде... вполне может быть, кто знает.
Регистрация: 9.11.2010
№10 Написал: suvirinimas (Сегодня, 18:30) #
  • -3
  •  (5)
online

Цитата: LIAZ677
Селекция просто супер. От одной дылды деревянной не знают как избавиться, так другого берут.

Все делается для того чтобы Зенит не становился чемпионом. Неужели неясно тем кто минусует.
Регистрация: 9.02.2014
№9 Написал: LIAZ677 (Сегодня, 18:27) #
  • +2
  •  (6)

Селекция просто супер. От одной дылды деревянной не знают как избавиться, так другого берут.
Регистрация: 3.04.2013
№8 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 18:26) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: kuzz
Если так дальше пойдет Дзюбе попу свою приземлить негде будет, нужна диверсия от деревяхи - взорвать всю эту голубую богадельню изнутри (скандалы расследования интриги).


Интересная аббревиатура получается из трёх последних слов...


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011
№7 Написал: suvirinimas (Сегодня, 18:22) #
  • +3
  •  (7)
online

Вместо того чтобы покупать нападающих типа Фарфана, Зе Луиша Зенит опять скупает российский хлам тем самым осложняя себе дорогу к лидерству. Да...а Тройка нападения Дзюба-Заболотный-Кокорин - сильнейшая в России. Зенит чемпион!
Регистрация: 9.02.2014
№6 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 18:21) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ferrum
Хороший футболист, ещё бы Маркова...

Вместо Дзюбы, было бы неплохо. Не получается у Артема что-то, не вписывается без Халка в игру.

Цитата: kuzz
Если так дальше пойдет Дзюбе попу свою приземлить негде будет, нужна диверсия от деревяхи - взорвать всю эту голубую богадельню изнутри (скандалы расследования интриги).

Ишь чего удумали... smirk В своей свиной богадельне разбирайтесь.
Регистрация: 9.11.2010
№5 Написал: дядя Витя СПб (Сегодня, 18:18) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Писец Дзюбиньо
Регистрация: 20.02.2010
№4 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 18:18) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Кот МатроскиN
"Антон измученнный голубым нарзаном (с)"
запомните эту фразу она станет бестеселером

smirk
Регистрация: 9.11.2010
№3 Написал: ferrum Saint-Petersburg (Сегодня, 18:17) #
  • -4
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Хороший футболист, ещё бы Маркова...


--------------------
Свиньи, склонные к бесчинству, на земле конечно есть, но уверен я, что свинству Человечества не съесть. С.Я.Маршак
Регистрация: 24.11.2012
№2 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 18:17) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Если так дальше пойдет Дзюбе попу свою приземлить негде будет, нужна диверсия от деревяхи - взорвать всю эту голубую богадельню изнутри (скандалы расследования интриги).
Регистрация: 30.08.2009
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