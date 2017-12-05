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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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СМИ: в ближайшие дни Заболотный подпишет с "Зенитом" контракт на 3,5 года
В ближайшие дни вопрос о переходе форварда "Тосно" Антона Заболотного в "Зенит", с большой долей вероятности, будет решен окончательно, сообщает "Спорт-Экспресс".
"Тосно" имеет официальное предложение от "Краснодара", интерес "Зенита" также носит предметный характер – в ближайшее время стороны могут достичь соглашения. Что касается самого футболиста, то в том случае, если клубы достигнут договоренности, срок личного контракта составит 3,5 года.
"Тосно" имеет официальное предложение от "Краснодара", интерес "Зенита" также носит предметный характер – в ближайшее время стороны могут достичь соглашения. Что касается самого футболиста, то в том случае, если клубы достигнут договоренности, срок личного контракта составит 3,5 года.
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