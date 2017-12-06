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Виктор Васин: "Локомотив" - фаворит на победу в чемпионате России

Защитник ЦСКА Виктор Васин назвал фаворита в чемпионате России.

— Задачи в чемпионате по-прежнему максимальные?

— Конечно, мы будем бороться до конца — не припомню, когда ЦСКА отказывался от чемпионских амбиций.

— Кто фаворит в первенстве страны?

— На данный момент мудрствовать лукаво не стоит. «Локомотив» опережает преследователей на шесть очков — он и фаворит.

RT
Теги: Васин Локомотив
Сегодня, 19:29
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