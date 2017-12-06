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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Стадион "Зенита" на Крестовском вспахали в поисках бомбы
Сегодня днем на стадион "Крестовский" были вызваны взрывотехники ОМОН и кинологи Петроградского УМВД.
Как сообщает "Фонтанка", проверка на арене была проведена после анонимки о бомбе.
Кроме трибун и помещений, проверки удостоился газон. Собаки были настолько щепетильны, что при малейшем подозрении на нечто аномальное давали кинологам знаки. Работа есть работа, и ровность газона в некоторых местах подверглась корректировке.
В ГУ Росгвардии по Петербургу и области подтвердили проверочные мероприятия, уточнив, что опасных предметов не обнаружено.
Как сообщает "Фонтанка", проверка на арене была проведена после анонимки о бомбе.
Кроме трибун и помещений, проверки удостоился газон. Собаки были настолько щепетильны, что при малейшем подозрении на нечто аномальное давали кинологам знаки. Работа есть работа, и ровность газона в некоторых местах подверглась корректировке.
В ГУ Росгвардии по Петербургу и области подтвердили проверочные мероприятия, уточнив, что опасных предметов не обнаружено.
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