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Стадион "Зенита" на Крестовском вспахали в поисках бомбы

Сегодня днем на стадион "Крестовский" были вызваны взрывотехники ОМОН и кинологи Петроградского УМВД.

Как сообщает "Фонтанка", проверка на арене была проведена после анонимки о бомбе.

Кроме трибун и помещений, проверки удостоился газон. Собаки были настолько щепетильны, что при малейшем подозрении на нечто аномальное давали кинологам знаки. Работа есть работа, и ровность газона в некоторых местах подверглась корректировке.

В ГУ Росгвардии по Петербургу и области подтвердили проверочные мероприятия, уточнив, что опасных предметов не обнаружено.
Теги: Зенит
Сегодня, 21:08
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(3)
№6 Написал: Орнитолог (Сегодня, 21:27) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Место проклятое... И руки из жопы


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Мешок - птица гордая...
Регистрация: 1.12.2017
№5 Написал: Туман (Сегодня, 21:23) #
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Цитата: Хитрый Лис
то чувство когда прочел страницу газеты спидинфо...

ну ты точно зачат под работницу... юристка признавайся тебя бомбит так...?
Регистрация: 6.12.2017
№4 Написал: 91800bsp Ставрополье (Сегодня, 21:21) #
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Phil,
На Крестовском плохое поле!? Ты в своем уме? Один из лучших газонов в свое время


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Не болею за конкретный клуб. Переживаю за весь российский футбол!
Регистрация: 8.08.2012
№3 Написал: Phil Москва (Сегодня, 21:20) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Динамо» М
Мало того, что поле - хауно, так оно ещё и минное у них anguished ..
Регистрация: 5.06.2017
№2 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 21:13) #
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  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
то чувство когда прочел страницу газеты спидинфо...
Регистрация: 19.03.2010
№1 Написал: Alter ego (Сегодня, 21:11) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Жареные новости от новостников сайта. Заголовок только слабоват
Регистрация: 17.05.2017
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