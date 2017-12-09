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Николай Пронин: надеюсь, ЦСКА пошумит в Лиге Европы

Бывший нападающий ЦСКА Николай Пронин, который входит в тренерский штаб "Красной Армии" выразил надежду на то, что футбольные армейцы пошумят в Лиге Европы.

"Футбольным армейцам сыграет на руку зимняя пауза. Передохнут, наберутся сил. Возможно, нас ждет одно-два приобретения. И в чемпионате ЦСКА поборется за лидерство, и в Лиге Европы нас не надо сбрасывать со счетов. Надеюсь, пошумим там", - цитирует Пронина "Спорт-Экспресс".
Теги: ЦСКА
Сегодня, 21:19
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№2 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 21:30) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Брали мы уже этот кубок, но пошумим обязательно.


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Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006
№1 Написал: Орнитолог (Сегодня, 21:20) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»

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Мешок - птица гордая...
Регистрация: 1.12.2017
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