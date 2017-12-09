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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Николай Пронин: надеюсь, ЦСКА пошумит в Лиге Европы
Бывший нападающий ЦСКА Николай Пронин, который входит в тренерский штаб "Красной Армии" выразил надежду на то, что футбольные армейцы пошумят в Лиге Европы.
"Футбольным армейцам сыграет на руку зимняя пауза. Передохнут, наберутся сил. Возможно, нас ждет одно-два приобретения. И в чемпионате ЦСКА поборется за лидерство, и в Лиге Европы нас не надо сбрасывать со счетов. Надеюсь, пошумим там", - цитирует Пронина "Спорт-Экспресс".
"Футбольным армейцам сыграет на руку зимняя пауза. Передохнут, наберутся сил. Возможно, нас ждет одно-два приобретения. И в чемпионате ЦСКА поборется за лидерство, и в Лиге Европы нас не надо сбрасывать со счетов. Надеюсь, пошумим там", - цитирует Пронина "Спорт-Экспресс".
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