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Евгений Муравьев: финансовая ситуация в "Динамо" стабильная, нет оснований для беспокойства

Гендиректор "Динамо" Евгений Муравьев заверил, что у клуба нет финансовых проблем.

"Финансовая ситуация в "Динамо" стабильная, нет оснований для беспокойства. Что касается трансферов, то в течение ближайшей недели руководство общества "Динамо" и менеджмент клуба вместе с главным тренером обсудит перспективы зимней трансферной кампании. По мере принятия решений будем информировать болельщиков и общественность", - цитирует Муравьева "Р-Спорт".
Теги: Муравьев Динамо
Сегодня, 11:11
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