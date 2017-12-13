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Дмитрий Абакумов покинул "Оренбург"

"Оренбург" на своем официальном сайте объявил о расставании Дмитрия Абакумова.

За время проведённое в клубе, Дмитрий Абакумов сыграл около сотни официальных матчей, стал полуфиналистом Кубка России и Мастером Спорта России, обладателем Кубка ФНЛ, победителем Футбольной Национальной Лиги.
Теги: Оренбург
Сегодня, 16:14
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