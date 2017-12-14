Гендиректор "Амкара": нам не подтверждают финансирование на будущий год

Существование "Амкара" оказалось под угрозой. У пермского клуба проблемы с финансированием на сезон-2018/19.– вопрос генеральному директору "Амкара" Игорю Резвухину.– Все правильно он сказал, все так и есть. Есть, если мягко сказать, проблема – нам не подтверждают финансирование на будущий год.– Ведутся, но ни к чем хорошему они не приводят.– Не подтверждаются ни со стороны края, ни со стороны спонсора.