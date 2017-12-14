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Гендиректор "Амкара": нам не подтверждают финансирование на будущий год

Существование "Амкара" оказалось под угрозой. У пермского клуба проблемы с финансированием на сезон-2018/19.

– Гаджиев заявил следующее: "Неизвестно будет жить "Амкар" или нет". Есть какие-то сложности? – вопрос генеральному директору "Амкара" Игорю Резвухину.

– Все правильно он сказал, все так и есть. Есть, если мягко сказать, проблема – нам не подтверждают финансирование на будущий год.

– Ведутся ли переговоры?

– Ведутся, но ни к чем хорошему они не приводят.

– Проблемы со стороны края или со стороны спонсоров?

– Не подтверждаются ни со стороны края, ни со стороны спонсора.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Амкар Резвухин
Сегодня, 22:21
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