"Если Акинфеев захочет, контракт с ЦСКА продлится", - приводит слова Бабаева "Sport 24".
Воспитанник ЦСКА Игорь Акинфеев выступает в составе "армейцев" с 2003-го года. Действующее соглашение голкипера с клубом истекает в конце сезона. Нв счету 38-летнего вратаря 25 матчей в РПЛ, Кубке и Суперкубке России сезона 2023/24.
После 28-ми туров ЦСКА занимает в турнирной таблице Премьер-лиги 6 место. На счету "красно-синих" 42 очка.
Гендиректор ЦСКА Бабаев: если Акинфеев захочет, мы продлим контракт
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о ситуации с истекающим контрактом голкипера "армейцев" Игоря Акинфеева.
Фото: официальный сайт ЦСКА