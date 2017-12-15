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Игорь Лебедев: количество команд в РФПЛ нужно сократить

Член исполкома Российского футбольного союза, вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев прокомментировал идею председателя совета директоров "Спартака" Леонида Федуна об изменении схемы проведения чемпионата России.

"Согласен с Леонидом Федуном, что количество команд в РФПЛ нужно сократить. Сейчас их слишком много. Почти в каждом сезоне сразу появляются два аутсайдера, которые не выдерживают конкуренцию ни спортивную, ни финансовую. У клубов постоянно появляются проблемы с финансированием. Но вот насчёт разделения после зимней паузы – не уверен. Мы сразу проводим черту между аутсайдерами и сильнейшими. И тогда интерес у команд во второй группе будет отсутствовать. Плюс надо понимать, что ни в одном сильном европейском чемпионате такого нет. У каждого клуба должна быть возможность попасть в еврокубки. И у нас часто бывает, что иногда одна команда удивляет всех и попадает в Лигу Европы. Как недавно это сделал "Ростов". В любом случае, сокращение команд – это вопрос, который нужно было решить давно", - цитирует Лебедева "Чемпионат.сом".
Теги: Лебедев Федун
Сегодня, 04:03
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