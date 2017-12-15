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Юрий Сёмин: "Локомотив" не является фаворитом РФПЛ

Главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин прокомментировал лидерство своей команды в РФПЛ, а также оценил идею Леонида Федуна об изменении схемы проведения чемпионата России.

"Сейчас мы на отрыв от других команд вообще не обращаем внимания. Этот отрыв мог быть ещё больше, не потеряй мы очки с "Амкаром" и "Тосно" например. Конечно, хочется всегда большего, но мы не являемся фаворитами чемпионата России. В РФПЛ есть свои фавориты.

Предложение Леонида Федуна о реформировании РФПЛ? Я прокомментирую его положительно. Его слова говорят о том, что он действительно живёт футболом и это ему интересно. Но я бы ещё выступил за введение видеоповторов", - приводит слова Сёмина "Спорт FM".
Теги: Семин Локомотив Федун
Сегодня, 05:16
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