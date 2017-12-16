Сверрир Ингасон: думаю, "Ростов" возглавит сильный менеджер с большим опытом самостоятельной работы

Защитник "Ростова" и сборной Исландии Сверрир Ингасон прокомментировал результаты жеребьевки чемпионата мира-2018, на котором исландцы сыграют в группе D против Аргентины, Нигерии и Хорватии.– Очевидно, что это очень сильная группа. В сборных много игроков из европейских топ-лиг, но мы должны быть уверены в себе и должны показать свои самые лучшие качества.– Да, некоторые игроки спрашивали меня насчет города. Ответил, что это отличный и красивый город, ну а новый стадион – потрясающий, чувствую себя здесь очень комфортно. Надеюсь, фанаты приедут поддержать нас в Россию, хотя это и не очень близко, а мы сможем показать отличный результат.– Это задача руководства клуба, которое делает для нас по максимуму. Моя задача – показывать лучший футбол при любом наставнике. Я просто жду, когда объявят нового тренера. Думаю, это будет сильный менеджер с большим опытом самостоятельной работы. Мы должны очень качественно подготовиться за зимние сборы, на это есть два месяца. Уверен, мы покажем все, на что способны, и не подведем нового тренера.