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Сверрир Ингасон: думаю, "Ростов" возглавит сильный менеджер с большим опытом самостоятельной работы

Защитник "Ростова" и сборной Исландии Сверрир Ингасон прокомментировал результаты жеребьевки чемпионата мира-2018, на котором исландцы сыграют в группе D против Аргентины, Нигерии и Хорватии.

– Исландия впервые вышла на чемпионат мира. Что скажите о группе, в которую попала ваша команда?

– Очевидно, что это очень сильная группа. В сборных много игроков из европейских топ-лиг, но мы должны быть уверены в себе и должны показать свои самые лучшие качества.

– Матч с Хорватией пройдет на новеньком стадионе в Ростове-на-Дону. Наверняка партнеры по сборной интересовались городом, в котором вы живете последние полгода?

– Да, некоторые игроки спрашивали меня насчет города. Ответил, что это отличный и красивый город, ну а новый стадион – потрясающий, чувствую себя здесь очень комфортно. Надеюсь, фанаты приедут поддержать нас в Россию, хотя это и не очень близко, а мы сможем показать отличный результат.

– В "Ростове" перед последним матчем до зимнего перерыва сменился тренер. Кого бы вы рекомендовали на этот пост, если бы решение зависело от вас?

– Это задача руководства клуба, которое делает для нас по максимуму. Моя задача – показывать лучший футбол при любом наставнике. Я просто жду, когда объявят нового тренера. Думаю, это будет сильный менеджер с большим опытом самостоятельной работы. Мы должны очень качественно подготовиться за зимние сборы, на это есть два месяца. Уверен, мы покажем все, на что способны, и не подведем нового тренера.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Ингасон Ростов Сборная Исландии
Сегодня, 00:09
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